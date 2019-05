Silvio Berlusconi torna pimpante ad occuparsi della campagna elettorale per le europee e, prima di andare in onda su Mattino 5, dispensa consigli ad alcuni giovani presenti in studio: “I ragazzi del pubblico mi hanno chiesto alcuni consigli – racconta lui stesso sui social -. Ho raccontato loro di tutti i lavori che ho fatto. Non dovete mai perdere la fiducia in voi stessi e continuare a provare finché troverete l’occasione giusta. Grazie per gli incoraggiamenti!”