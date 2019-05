Joachim B. Olsen, ex pesista olimpico 41enne e dal 2011 parlamentare per Alleanza Liberale, ha pubblicato un'inserzione sul sito in vista delle elezioni del prossimo 5 giugno. "Spero che le persone si facciano una bella risata"

“Spero che le persone si facciano una bella risata. Certo, le campagne elettorali sono serie, e ci sono questioni serie in discussione, ma deve esserci anche un po’ di umorismo. Probabilmente molti cittadini sono stanchi dei manifesti elettorali e quattro settimane sono stati sommersi da messaggi politici”. Joachim B. Olsen, ex pesista olimpico 41enne e dal 2011 parlamentare per Alleanza Liberale in Danimarca, ha deciso di pubblicare un’inserzione per sponsorizzare la sua candidatura su PornHub. Un annuncio in vista delle politiche che si terranno il prossimo 5 giugno. “Bisogna andare dappertutto, quindi abbiamo pensato che sarebbe stato divertente andare anche su PornHub” ha spiegato il candidato in un’intervista alla Danish Broadcasting Corporation (DR). Olsen, che ha specificato come il 95% della sua campagna sia “seria”, ha infatti ricordato che “metà di internet è fatta di porno. E tu devi essere dove sono gli elettori“, quindi “anche su un sito porno”. Olsen ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 nella specialità del lancio del peso.