Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, ieri, a Palazzo Chigi, di voler presentare la revoca in Consiglio dei ministri al sottosegretario leghista Armando Siri, il segretario del partito Matteo Salvini, a Fidenza per un comizio, evita di rispondere alle domande dei giornalisti: “Le polemiche le fanno altri, chiedetelo a Conte. Io lavoro e mi occupo di flat tax, che è un diritto per i cittadini”.