“Siamo i braccianti metropolitani”. Angelo è uno dei rider di Deliverance Milano che questo pomeriggio ha manifestato di fronte alla sede di Glovo. Per scioperare si sono disconnessi dall’App e oggi non effettueranno consegne per chiedere maggiori diritti e tutele: “Il governo ha già dimostrato di aver tradito le aspettative dei lavoratori facendo finta di aderie alla nostra causa per fare marketing politico”. Due giorni fa il ministro per il Lavoro Luigi Di Maio ha annunciato che la norma sui rider è pronta e sarà inserita nella legge sul salario minimo in discussione al Senato. Il tema si è arenato da mesi. “La norma che stiamo per approvare ha l’obiettivo di tutelare lavoratori il cui stipendio dipende da un algoritmo e che non hanno tutele minime” ha detto Di Maio