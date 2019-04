La procura di Tivoli parla di "atto dovuto". Sono state disposte anche alcune consulenze tecniche per chiarire la dinamica della sparatoria. Andrea Pulone, si è appreso oggi, risulta candidato con una lista civica che appoggia il candidato sindaco di centrosinistra alle elezioni nel comune in provincia di Tivoli

Andrea Pulone, il 29enne che il 26 aprile ha sparato a un 16enne durante un tentativo di furto nella sua abitazione a Monterotondo, è sotto inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa. La procura di Tivoli ha deciso di iscriverlo nel registro degli indagati a tre giorni dal pomeriggio in cui ha aperto il fuoco.

“Siamo in presenza di un atto dovuto e compiuto a tutela dell’indagato – spiega il procuratore capo Francesco Menditto – La nostra attività punta anche ad individuare gli altri autori del tentato furto. Pochi minuti fa ho avuto notizia che il giovane ferito è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto e questa è senza dubbio una buona notizia”. Mendito aveva ricordato nelle scorse ore che l’eventuale iscrizione non sarebbe stata “influenzata dalla nuova norma sulla legittima difesa che, tra l’altro, non è ancora entrata in vigore”.

In base a quanto si apprende gli inquirenti, sempre nella giornata di oggi, sono state disposte una serie di consulenze tecniche al fine di ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che l’indagato possa essere ascoltato nei prossimi giorni. Domenica per Pulone era stata disposta la vigilanza 24 ore su 24 in attesa di identificare i presunti complici del giovane ferito. Sempre domenica, i carabinieri avevano consegnato ai magistrati l’informativa sul tentativo di furto nell’abitazione terminato con la sparatoria.

Il ragazzo era nell’abitazione in compagnia della fidanzata quando ha raccontato di aver sentito i rumori al piano inferiore e quindi di essere sceso armato della sua pistola, regolarmente detenuta, sparando diversi colpi per mettere in fuga i malviventi, di cui uno ha ferito un 16enne di origini albanesi. Pulone, si è appreso oggi, risulta candidato nella lista civica “Voglio vivere così” che appoggerà il candidato sindaco di centrosinistra Riccardo Varone (Pd) alle prossime elezioni comunali a Monterotondo.