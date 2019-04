Consiglio dei ministri surreale: il leghista esce e a riunione in corso annuncia il via libera alle norme sulla crescita e lo stralcio di quelle sulla capitale. Caos sul decreto per tagliare il debito della Capitale. Il ministro dell'Interno a riunione ancora in corso: "Stralciato". M5s: "Non ancora discusso". Il ministro dello Sviluppo economico: "Così è ripicca per i cittadini romani". L'Adnkronos dice di aver letto una mail interna al Mef in cui il sottosegretario Garavaglia (Lega) si riferisce alla norma Salva Roma: "Molto bene, a questo punto si può mettere nel testo"

Separati in casa. Al consiglio dei ministri che doveva approvare il decreto Crescita va in onda una scena surreale. La riunione di governo doveva essere l’occasione del primo faccia a faccia tra i leader di Lega e M5s al culmine di uno scontro lungo due settimane. E invece alle 19 (col Cdm rinviato di un’ora, inizierà poi alle 20) c’è solo Matteo Salvini, con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e tutti gli altri ministri leghisti. Per i grillini, invece, all’inizio vanno solo in tre: Barbara Lezzi, Alberto Bonisoli ed Elisabetta Trenta. Grande assente Luigi Di Maio. Almeno in un primo momento. Impegnato nella registrazione di Di Martedì, il leader del M5s si è recato al Cdm solo dopo le 21. Quando Salvini era già uscito in cortile, rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti e solo dopo rientrato alla riunione. Una staffetta tra vicepremier che porta allo scoperto i due principali fronti di scontro degli ultimi giorni: il Salva Roma, cioè il provvedimento che taglia il debito della Capitale, e soprattutto il sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. Ma in serata l’Adnkronos rivela il contenuto di una mail interna al Mef in suo possesso, datata 4 aprile, in cui il sottosegretario leghista all’Economia, Massimo Garavaglia, dà il proprio ok alla norma Salva Roma: “Molto bene, a questo punto si può mettere nel testo”.

Salvini: “Siri resta al suo posto” – Uscendo da Palazzo Chigi, Salvini blinda di nuovo il suo uomo finito sotto inchiesta: “Abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana che faccia bene e in fretta. Detto ciò in uno Stato di diritto si è colpevoli quando viene dimostrato. Per quello che mi riguarda, resta al suo posto“, dice il vicepremier leghista. Che poi prende le distanze anche da Paolo Arata, socio di Vito Nicastri e responsabile del programma della Lega per l’ambiente: “È venuto una volta ad un convegno – sostiene il ministro dell’Interno – come docente ed esperto in energia, è l’unica occasione in cui l’ho incontrato. Ho incontrato centinaia di persone, a queste centinaia di persone non chiedo frequentazioni e partecipazioni societarie. Se ha sbagliato, questo signore suddetto pagherà”. E sul contratto di governo, dove secondo i 5 stelle proprio la Lega avrebbe insistito per inserire il “punto sul biometano” (altro favore ad Arata), il titolare del Viminale dice: “Ai 5 stelle ho poco da rispondere, non abbiamo visto una lira. E se devo guardare ai programmi chi giustamente aveva una marcata crescita degli investimenti in energia eolica è il Movimento 5 stelle”.

Di Maio: “Siri via. Lega ci dia una risposta” – Non passa neanche mezz’ora che a piazza Colonna arriva Luigi Di Maio, direttamente dagli studi di La 7. “Qui nessuno sta aprendo una crisi di governo perché io credo che questo Governo debba ancora fare tante cose: il salario minimo orario, gli aiuti alle famiglie che fanno figli, abbassare le tasse alle imprese. Però sulla vicenda in questione io non posso accettare che una persona in quella indagine con questi dubbi resti lì come sottosegretario”, dice il ministro dello Sviluppo Economico. Che torna a chiedere il passo indietro del sottosegretario leghista: “Un sottosegretario ai Trasporti che presenta una proposta sull’eolico… non c’entra nulla. Quindi c’è il sospetto politico che questa persona possa aver agito per se stessa, nel suo interesse personale e non generale. Io non dico che qualcuno non può sbagliare ma io De Vito l’ho espulso dopo 30 secondi e noi invece è una settimana che stiamo aspettando che Salvini metta Siri da parte così continuiamo a lavorare. Non possiamo aspettare una settimana per una risposta della Lega, ci dicano una risposta e continuiamo a lavorare”. E se non fosse chiaro il concetto, il leader del M5s ripete: “Ci sono altri sottosegretari e viceministri leghisti indagati, ma qui stiamo parlando di un caso di membro del governo coinvolto in un’indagine per corruzione che parla di mazzette e in odore di mafia. Quando si parla di queste cose qui, il M5s ha dovere ricordare che se vuoi essere il Governo del cambiamento, Armando Siri che sicuramente sarà giudicato innocente, mentre si difende deve stare lontano dalle istituzioni del Governo”. Per Di Maio “questo è un caso in cui è necessario dare un segnale politico ed etico agli agli italiani. Glielo auguro di essere giudicato innocente, ma finché non è questo si metta in panchina“.

Caos sul Salva Roma. “Stralciato”. “Se non passa ripicca ai romani” – Ma non solo. Perché il primo motivo di scontro tra le due forze di governo è rappresentato soprattutto dal decreto Crescita, che, al suo interno, doveva contenere la norma salva-Roma sulla quale anche il premier Giuseppe Conte, oltre al M5S, avrebbe chiesto l’ok della Lega. Salvini, però, uscendo da Palazzo Chigi – con il Cdm ancora in corso – annuncia: “Siamo felici che finalmente il Cdm abbia approvato il decreto crescita”. Ma niente Salva Roma: “Noi vogliamo aiutare tutti i Comuni in difficoltà e lo faremo con provvedimento ad hoc”. Insomma il provvedimento per la capitale, secondo il ministro dell’Interno, è stato stralciato. Ma lo stralcio è stato concordato con Di Maio? “Io concordo con chi c’è, non con chi non c’è”, dice il leader leghista. Che chiude le porte ancora una volta al decreto per la Capitale. “Non ci sono cittadini o Comuni di Serie A e si Serie B, i romani meritano di più, non una norma Salva Raggi”, è la linea del Carroccio. Subito smentita dai ministri del M5s presenti alla riunione del governo, ancora in corso in serata: “Non è stato discusso il decreto crescita, dunque non si è potuto stralciare nulla, meno che meno il salva Roma”. Quel provvedimento sarà discusso solo dopo l’arrivo di Di Maio. Che a Giovanni Floris spiega: “Questa norma non mette un euro sulla capitale: dice solo che le banche devono chiedere meno interessi ai cittadini romani per il debito del Comune di Roma. Lo si vuole fare per tutti i comuni? Lo possiamo fare ma di che vittoria stiamo parlando quando non si aiutano i cittadini di un comune? Se c’è qualcuno che sta godendo perché non è passata, complimenti, è solo una ripicca verso i cittadini romani“.