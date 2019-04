Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito le Filippine causando il crollo di diversi edifici. Almeno 6 persone sono morte e ci sono decine di feriti. Due vittime sono state trovate sotto le macerie di un palazzo di quattro piani a Porac: al piano terra c’era un supermercato e circa trenta persone sono rimaste ferite. In molti sarebbero ancora intrappolati tra le macerie e le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di estrarne quanti più possibile in breve tempo. Sempre a Porac le altre due vittime accertate, morte nelle loro abitazioni. A Lubao il crollo di muro ha travolto e ucciso un’anziana donna e la nipote, come ha riferito il governatore della provincia di Lilia Pineda ai media locali.

L’epicentro della scossa è stato registrato nella città di Castillejos, nella provincia di Zambales, a nord di Manila. E’ stata avvertita in tutta la regione di Metro Manila: la provincia di Pampanga – a nord della Capitale – dove si trova la città di Lubao, è stata fortemente colpita dalla scossa e ci sono almeno venti feriti ricoverati negli ospedali. Il sisma è stato avvertito anche nelle vicine province di Bulacan e Cavite. Il terremoto ha provocato un blackout elettrico che ha ostacolato i lavori dei soccorritori.