Il coprifuoco è stato revocato all’alba, ma ne scatterà un altro dalle 20 locali (le 16.30 in Italia) fino alle 4 di domani e il Consiglio nazionale di sicurezza ha ordinato lo stato d’emergenza dalla mezzanotte. Il governo ammette falle nell'intelligence. Avviso del Dipartimento di Stato Usa: "Rischio di nuovi attacchi senza preavviso". Farnesina: "Ritardi e disagi in aeroporto, chi deve lasciare il Paese vada con quattro ore di anticipo"

Dietro gli attentati di Pasqua in Sri Lanka, che hanno causato quasi 300 morti e 500 feriti, ci sono sette attentatori suicidi riconducibili al gruppo jihadista locale National Thowheed Jamath. Che secondo il governo sarebbero stati supportati da “una rete internazionale“. Intanto è salito a 24 il numero delle persone sospette arrestate dalle forze dell’ordine locali. E lunedì mattina c’è stata una nuova esplosione in un furgone vicino a una chiesa a Colombo, mentre gli artificieri stavano disinnescando l’ordigno. La polizia nel frattempo ha trovato 87 detonatori vicino alla principale stazione di autobus della Capitale.

Il coprifuoco nazionale imposto poco le esplosioni è stato revocato, ma ne scatterà un altro dalle 20 locali (le 16.30 in Italia) fino alle 4 di domani e il Consiglio nazionale di sicurezza ha ordinato lo stato d’emergenza dalla mezzanotte. La misura viene attuata “per consentire alla polizia e alle tre forze (esercito, marina e aviazione, ndr) di garantire la sicurezza pubblica”. E’ stata poi decisa la chiusura per due giorni di scuole e Borsa.

Gli attacchi di Pasqua sono stati i peggiori mai realizzati contro la piccola minoranza cristiana del Paese, che costituisce solo il 7% dei 21 milioni di abitanti. Almeno 37 stranieri sono tra i morti, ha detto il ministero degli Esteri. Tra loro tre indiani, cinque britannici, due turchi e un portoghese. Secondo il Guardian sono rimasti uccisi tre dei quattro figli del patron danese di Asos.

Secondo quanto riporta l’agenzia AP, la maggior parte degli attacchi sono stati effettuati da un kamikaze, mentre avrebbero agito in due allo Shangri-La Hotel di Colombo. Due ministri del governo cingalese hanno ammesso grosse falle nell’attività di intelligence, che avrebbe mancato di rilevare o mettere in guardia preventivamente contro possibili attacchi suicidi. Il portavoce della polizia Ruwan Gunasekara ha detto oggi che il Dipartimento d’investigazione criminale sta indagando sulle esplosioni ed esaminerà i rapporti. Documenti di cui ha preso visione l’AFP mostrano che il capo della polizia dello Sri Lanka ha emesso un avvertimento l’11 aprile, dicendo che “un’agenzia di intelligence straniera” aveva riferito che NTJ stava pianificando attacchi contro le chiese e l’alta commissione indiana.

Il Dipartimento di Stato Usa ha emesso un avviso secondo il quale gruppi terroristici potrebbero organizzare ulteriori attacchi nel Paese dopo quelli contro chiese e hotel compiuti a Colombo. Secondo l’allerta i terroristi potrebbero attaccare “con pochissimo o nessun preavviso” cercando di colpire “luoghi turistici, stazioni e aeroporti, mercati o centri commerciali, strutture del governo locale, alberghi, club, ristoranti, luoghi di culto o parchi”. La Farnesina invece raccomanda di “evitare le zone interessate e di seguire le indicazioni delle autorità locali”. E’ quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri. “L’aeroporto internazionale di Colombo risulta aperto ma si registrano ritardi e disagi. Si raccomanda di verificare con il proprio Tour Operator/Compagnia Aerea l’operatività dei voli, A chi è in partenza dallo Sri Lanka le Autorità locali raccomandano di recarsi in aeroporto con 4 ore di anticipo per effettuare i controlli di sicurezza”.