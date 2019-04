Gary Martin, 45 anni, lo scorso febbraio ha ucciso cinque colleghi dell’Henry Pratt Co, nell’Illinois, dopo essere stato licenziato. Quando la polizia è intervenuta, l’uomo ha sparato nascosto all’interno dell’edificio, ferendo sei agenti. In un momento successivo, sono entrati in azioni gli swat, le forze speciali americane. L’Aurora Illinois Police Department ha diffuso ieri il video del conflitto a fuoco, terminato con la morte dell’assassino.