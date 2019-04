I vigili del fuoco di Parigi entrano all’interno della cattedrale di Notre Dame. Mentre sono ancora in corso le indagini per accertare la stabilità della struttura e le cause esatte del rogo, dalla capitale francese arrivano le immagini girate dopo lo spegnimento delle fiamme. Il video mostra quello che è rimasto e cosa è andato distrutto nell’incendio di lunedì notte