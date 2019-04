“Credo sia essenziale votare alle elezioni europee. Io non voterò perché non posso, ma proprio per questo è estremamente importante che chi può votare usi questo strumento per parlare anche a nome di persone come me, che saranno molto colpite da questa crisi (climatica, ndr) ma non hanno molta voce in capitolo. Dovrebbero davvero usare questa opportunità per influenzare le decisioni”. Così l’attivista per l’ambiente Greta Thunberg a Strasburgo, dopo il suo incontro con il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani.