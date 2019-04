C’è anche l’ex ministro socialista della salute Andreas Loverdos tra gli indagati in Grecia per lo scandalo Novartis, la mega inchiesta fatta in collaborazione con l’Fbi che sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora di tangenti e sovraprezzi di farmaci per l’erario ellenico. L’azione della procura greca anticorruzione ha portato alla rimozione dell’immunità di Loverdos che dovrà dare spiegazioni sulle quattro composizioni farmaceutiche (Gilenya, Tasigna di 150 mg e 200 mg e Lucentis) che costavano uno sproposito all’erario per decisione del suo Ministero della Salute. Per questo avrebbe intascato una mazzetta da 200mila euro. Le accuse contro Loverdos, incluse in un voluminoso fascicolo di 3000 pagine trasmesso al Parlamento, si basavano sulle affermazioni di quattro informatori, le cui identità rimangono segrete. Ad aggravare la sua posizione un appunto interno alla Novartis finito nelle mani dei magistrati che spiega l’intervento dell’allora ministro socialista sul farmaco Gilenya: “A tempo di record, è la prima volta che un prodotto registra l’approvazione del prezzo oltre la procedura standard”.

Ma i 200mila euro sarebbero solo la punta di un iceberg molto più vasto, dal momento che secondo l’attuale ministro della giustizia, Stavros Kontonis, Novartis avrebbe corrotto “migliaia” di medici e dipendenti pubblici per promuovere i suoi prodotti. Il fatto nuovo è che l’inchiesta tocca anche venti persone (tra giornalisti, manager, direttori delle Asl, medici e informatori scientifici) coinvolte direttamente dall’aprile 2011 al maggio 2012 nella creazione di fondi neri. Secondo i magistrati almeno un milione di euro, ma verosimilmente molti di più dal momento che il vantaggio economico calcolato per il colosso farmaceutico dai favori della politica greca si aggirava sui 500 milioni all’anno, nonostante la spending review imposta dalla Troika. Ad arricchire il fascicolo anche un report redatto dal Dipartimento americano di Giustizia sulla base delle indagini portate avanti dall’Fbi in cui si afferma che alcuni media sono stati utilizzati da Novartis per pagare tangenti e per riciclare denaro. Nel paper si afferma che “i funzionari governativi e il ministro della salute sono stati pagati per la registrazione e l’introduzione di nuovi prodotti sul mercato e la protezione contro gli aumenti dei prezzi. Nel 2011-2012 l’industria farmaceutica ha subito riduzioni di prezzo elevate. Ma Novartis non ha avuto una tale riduzione per i suoi farmaci oncologici, mentre per altri farmaci riduzioni irrisorie”.

Secondo i federali un’agenzia pubblicitaria ha svolto il ruolo di soggetto-ponte per corrompere i funzionari, come risulta da una serie di fatture fittizie agli atti della procura anticorruzione di Atene. Entro il mese di maggio si deciderà anche l’autorizzazione a procedere per gli altri indagati, tutti nomi eccellenti della politica greca ed europea: si va dall’ex premier conservatore Antonis Samaras, all’ex ministro della sanità Adonis Georgiades (anch’egli di Nea Dimokratia), dall’attuale governatore della Banca di Grecia ed ex ministro dell’economia Yanis Stournaras, all’attuale commissario Ue all’immigrazione Dimitris Avramopoulos. Tutto nasce dalle dichiarazioni di un ex manager greco della Novartis, che il giorno di Capodanno del 2016 minacciò di gettarsi nel vuoto dal roof garden dell’Hotel Hilton di Atene se non fosse stato ascoltato dal magistrato ateniese che negli ultimi anni si è occupato di anticorruzione. Dopo le sue rivelazioni venne perquisita anche l’abitazione privata Yanis Stournaras, ex ministro delle Finanze sotto il premier tecnico Luka Papademos e attuale Governatore della Banca di Grecia.

Cadono le accuse invece per gli ex ministri Evangelos Venizelos, Andreas Lykouretzos e Georgios Koutroumanis e per l’ex premier Panagiotis Pikrammenos. L’opposizione di Nea Dimokratia respinge le accuse. Secondo la portavoce Sofia Zacharaki il governo Tsipras “in preda al panico per le manifestazioni pubbliche contro l’accordo di Prespa ha inventato quello che pretende essere il più grande scandalo dalla fondazione dello stato greco per screditare dieci dei suoi rivali politici”. La risposta del governo Syriza è affidata allo speaker Dimitri Tzanakopoulos secondo cui il caso ha “completamente terrorizzato i poteri del vecchio establishment e portato a reazioni che sono indicative della sua mentalità”, aggiungendo che Nea Dimokratia e Pasok stanno cercando di intimidire i pubblici ministeri. Proprio l’Associazione nazionale i procuratori Grecia, dopo gli attacchi da più parti ai magistrati, in una nota ufficiale ha reagito contro i commenti offensivi dei partiti coinvolti, sottolineando il fatto che già sono costretti a “esercitare il loro dovere costituzionale in condizioni avverse” per via dell’austerità dovuta alla crisi.

