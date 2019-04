Il comandante della nave della ong tedesca Sea Eye, con 64 migranti a bordo, sta rispettando l’ordine intimato dal Viminale a non entrare in territorio italiano. Berlino: "Disposta a dare contributo nell’accoglienza, ma la Commissione deve essere più attiva e trovare una soluzione definitiva". Il vicepremier: "Risposte? Per ora zero. Ci sono alcune associazioni complici nel business di essere umani"

L’Alan Kurdi continua a stazionare a poche miglia da Lampedusa, appena fuori dalle acque territoriali italiane, con i 64 migranti soccorsi mercoledì al largo della Libia. Il comandante della nave della ong tedesca Sea Eye sta dunque rispettando l’ordine intimato dal Viminale a non entrare in territorio italiano, negando così il porto sicuro richiesto, e sottolineava come un eventuale transito sarebbe considerato “non inoffensivo”.

Mentre l’Alan Kurdi procede a zig zag lungo i confini e motovedette di Guardia costiera e Guardia della finanza monitorano la situazione, proseguono le trattative diplomatiche tra autorità italiane e tedesche per arrivare ad una soluzione. Dopo la lettera inviata dalla Farnesina a Berlino, questa mattina una portavoce del ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha spiegato che la Germania ha “pregato la Commissione Ue di assumere il coordinamento del caso” e di “considerare la necessità che la nave entri al più presto in un porto sicuro”. Per Matteo Salvini, le colpe sono della ong Sea Eye che “ha raccolto il suo carico di esseri umani a 25 miglia dalla costa libica e ne ha percorse 172 per avvicinarsi all’Italia, quindi mettendo a rischio la vita di decine di persone” per “un motivo evidentemente economico e politico”.

In ogni caso, ora, bisognerà trovare una soluzione e Berlino si è detta “disposta a dare il suo contributo nell’accoglienza” augurandosi che “in futuro si trovi una soluzione più veloce, basata sulla solidarietà”. Il portavoce di Seehofer ha lanciato un appello per uno sforzo corale: “Confidiamo che anche in questo caso ci siano altri Paesi disposti ad accogliere alcune delle persone soccorse”. Poi ancora l’auspicio per “la creazione di un meccanismo ad hoc che renda più veloce ed efficace il salvataggio in mare e che sia ispirato da solidarietà e umanità”.

Seehofer ha definito fastidioso il fatto che a livello europeo finora non si sia arrivati ad una soluzione a lungo termine sulla spartizione dei richiedenti asilo salvati in mare: “Siamo ancora a miglia di distanza da una soluzione europea. La Commissione dovrebbe essere molto, molto più attiva”. Parole di fronte alle quali Salvini ha però puntualizzato: “Risposte? Per il momento nulla, per il momento zero… Sono sicuro che la Germania farà la sua parte”. Al termine del G7 dei ministri dell’Interno, il capo del Viminale si è anche detto soddisfatto per aver “messo nero su bianco” dinanzi ai ministri il fatto che “ci sono non tutte, ma alcune associazioni che sono complici, nella pratica, di un business di esseri umani”.