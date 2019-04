Secondo quanto riferisce La Repubblica si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Il gip ha stabilito per loro la custodia cautelare in carcere

I carabinieri del Ros di Torino hanno arrestato quattro persone appartenenti ad un gruppo di estrema destra con l’accusa di tentato omicidio aggravato e produzione di aggressivi chimici. Secondo quanto riferisce La Repubblica infatti, gli indagati – tutti di giovani di età compresa tra i 20 e i 24 anni – erano riusciti a produrre in un garage della ricina, un veleno altamente tossico che si ricava dai semi del ricino, per punire un rivale in amore. Il gip ha stabilito per loro la custodia cautelare in carcere. I provvedimenti, eseguiti su richiesta del gruppo antiterrorismo della procura di Torino, sono il risultato di un’indagine avviata nel 2018 dai Ros che ha consentito di raccogliere elementi che permettono di dimostrare le responsabilità dei quattro vicini agli ambienti di estrema destra. Le indagini sono estese alla provincia di Torino e di Cuneo e vedono impegnati carabinieri ed unità specializzate dei vigili del fuoco.