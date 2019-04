“Non c’è bisogno di un Congresso per capire cos’è una famiglia. #congressodellafamiglia”. E’ il tweet postato da Ikea Italia ieri insieme ad uno spot di 20 secondi in cui prende posizioni sulla tre giorni svoltasi a Roma. Nello spot si sostiene: “Famiglia è chi condivide il tuo divano, la tua tavola, il tuo portaspazzolino. Famiglia è chi conosce la password del Wifi. Chi non si fa problemi ad usare il tuo bagno. Famiglia è chi ti si presenta alla tua porta senza chiamare. Famiglia è chi dice ‘Stasera cucino io’. Famiglia è chi fa sentire a casa”. Quando le immagini finiscono appare una scritta: “Naturale no?”.