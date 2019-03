“A parte alcuni casi, veramente pochi, di malagestione di alcune banche italiane, che hanno portato al loro fallimento, il sistema bancario italiano è uno dei più sani d’Europa e forse del mondo”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, intervenendo al Festival dell’economia civile, in corso a Firenze in Palazzo Vecchio.

“Le nostre banche non erano piene di titoli velenosi e derivati pericolosi, non hanno dentro di sè qualcosa di pericoloso come hanno molte banche europee, in primo luogo tedesche”, ha dichiarato Tria.

Secondo il ministro Tria, “la crisi bancaria italiana viene dalla seconda recessione e li è venuto fuori il problema” perché “le regole internazionali si sono molto irrigidite, ponendo oneri al sistema bancario, e quello italiano era molto indebolito. Ora il sistema bancario italiano si è consolidato e gli npl si sono ridotti di molto, dimezzati”.