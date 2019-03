Al termine del suo discorso nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio davanti alla sindaca di Roma Virginia Raggi e a tutti gli assessori e consiglieri, Papa Francesco ha scherzato dopo aver benedetto i presenti: “Voi pregate per me, e se qualcuno di voi non prega almeno pensatemi bene”. Il Pontefice è poi uscito dall’aula accompagnato dalla Raggi per proseguire il suo giro all’interno del Palazzo Senatorio.