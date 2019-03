Sono rientrate il 10 febbraio le 8 suore benedettine del Monastero di Sant’Antonio di Norcia (inagibile dalle basi) andate via il 30 ottobre 2016 dopo le scosse di terremoto che distrussero la Basilica di Norcia e ospitate a Trevi dalle consorelle di Santa Lucia . I container nei quali andranno a vivere sono posizionati nel cortile adiacente al loro Monastero (ristrutturato nel 2000). In parte riprenderanno le loro attività lavorative (prima del terremoto fornivano ospitalità ai turisti e persone, rilegatoria e coltivazione dell’orto) ma dovranno ricominciare da zero e inventarsi nuovi lavori. Nei container oltre alle loro celle, si trova una chiesetta con il tabernacolo dell’ex monastero e una mensa. La loro presenza fisica rappresenta un messaggio di speranza e ripresa, e un collante per la comunità di Norcia.