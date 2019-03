Casapound porta arance in Campidoglio per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi. Il consigliere del Municipio X Luca Marsella, insieme al leader delle tartarughe Simone Di Stefano, arriva davanti a palazzo Senatorio con le arance con l’intenzione di consegnarle al sindaco di Roma in seguito all’arresto di Marcello De Vito. “Chiediamo a gran voce che il sindaco Virginia Raggi si dimetta, così come loro hanno chiesto le dimissioni della giunta Marino quando c’è stato lo scandalo di Mafia Capitale”. Un rappresentante delle forze dell’ordine all’ingresso del Campidoglio, però, non ha permesso l’ingresso agli esponenti di Casapound con le arance. Un gruppo di militanti, comunque, si è riunito in piazza con bandiere e striscioni per richiede le dimissioni della giunta capitolina.