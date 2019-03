“La direttiva firmata in tarda sera dal ministro dell’Interno è un impasto di propaganda inaccettabile su una vicenda come questa. Continuare a giocare un esercizio muscolare e di carattere propagandistico sulla vita di persone in carne e ossa è una assoluta vergogna“. A dirlo, alla Camera, in merito alla vicenda della nave Mare Ionio bloccata al largo di Lampedusa con 49 migranti a bordo, è il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Questo governo non ha nulla da dire, secondo il gruppo della Lega. Abbiamo raggiunto ottimi risultati, la gente in mare non muore più” è stata la replica del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari.