A un giorno dalla notizia della morte per avvelenamento di Imane Fadil, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, arriva la dichiarazione dell’ex premier: “Non l’ho mai conosciuta”. Eppure, stando alle indagini e alle sentenze emesse già sul caso, la giovane era stata otto volte ad Arcore, due volte si era esibita nella danza del ventre e in una occasione aveva rifiutato di restare a dormire ad Arcore con l’offerta di 5mila euro. Imane rifiutò. Secondo i giudici la testimone è sempre stata attendibile.

A pagina 33 delle motivazioni della IV Corte d’appello di Milano – nel processo contro Mora, Minetti e Fede – si legge che Imane Fadil era stata ad Arcore più volte: la prima nel febbraio del 2010 portata dall’ex agente dei vip e la “serata era stata connottata da attività prostitutiva estrinsecatasi nel consueto format”. Una secondo volta la ragazza era stata attirata nella residenza dell’allora premier da Fede. Imane aveva un impegno a Montecarlo, ma l’allora direttore del Tg4 aveva insistito e aveva continuato a chiamarla per dirle di fare presto perché c’era in ballo un’opportunità di lavoro. La modella, che era in difficoltà economica, era tornata indietro.

Quella sera, stando al suo racconto, aveva visto tra le altre cose Iris Berardi fare uno spogliarello. Agli inquirenti, di quella sera, aveva riferito della gentilezza di Berlusconi che non le aveva fatto nessuna proposta e non le aveva regalato nulla. L’aspirante giornalista sportiva torna ad Arcore il 25 agosto, sempre su invito di Fede. Dopo lo streep tease della Berardi lei aveva eseguito una danza del ventre su richiesta dell’onorevole Maria Rosaria Rossi. Il presidente del Consiglio, si legge nelle motivazioni, “aveva apprezzato la sua esibizione e le aveva regalato un piccolo anello”. Un racconto, riscontrato stando ai giudici, da alcune conversazioni intercettate quello stesso giorno prima della “cena elegante”.

Ad Arcore Fadil era tornata il 26 e il 27 agosto. In quelle due serate non c’erano stati momenti erotici o esibizioni, la prima sera la ragazza aveva visto una partita di calcio e quella successiva un film su Fini fatto produrre dall’ex premier. il riscontro della presenza ad Arcore – scrivono i magistrati – è dato dalle telefonate in in cui la stessa si accordava con Fede per avere il passaggio in auto... e” dalla telefonata del 28 agosto intercettata in cui Mora e Fede parlavano della presenza della giovane la sera precedente.