Stava guardando la partita dagli spalti insieme alla madre e alla sorella, quando è stato colpito da un attacco cardiaco ed è morto. È successo la sera del 15 marzo alla Sardegna Arena, sul finale della partita tra Cagliari e Fiorentina. Daniele Atzori, 45 anni e residente nell’hinterland, ha avuto un malore ed è morto sugli spalti della Curva Sud. Un attacco cardiaco, a quanto si apprende, che gli è stato fatale. Immediatamente soccorso dal personale sanitario, all’uomo è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco e con il defibrillatore, ma purtroppo inutilmente. La tragedia non è passata inosservata perché non c’è stato neppure il tempo di portarlo in ospedale. È stato ricoperto con un telo bianco nel piazzale della curva sud con il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno tentato l’impossibile per salvarlo. Sul posto sono arrivati la polizia e i carabinieri. Ma sui social i tifosi del Cagliari hanno scritto che dalla curva degli avversari c’era chi gridava, all’arrivo dell’ambulanza, “devi morire”. Un fatto riportato anche dalla Gazzetta dello Sport e dalla Nuova Sardegna. Da sottolineare, però, che sui social sono anche tanti gli attestati di solidarietà per il tifoso e gli utenti si augurano che gli ultras responsabili del gesto vengano identificati.

Ma quanto fanno schifo i tifosi dell’@acffiorentina bah #CagliariFiorentina — Gio (@gioforzanapoli) March 16, 2019

@acffiorentina com era? Perseguiremo gli sciacalli su internet? C’è li avete in curva i migliori sciacalli ipocriti https://t.co/yZjtiubrDC — TUPAC MASTOUR (@PUSSYhunter_18) March 16, 2019

L’immagine della Fiorentina, dei suoi dirigenti, di certi giocatori e ora pure dei tifosi sta veramente toccando il fondo. — donzauker98 (@donzauser98) March 16, 2019