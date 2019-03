L’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha partecipato alla London School of Economics a un convegno su sicurezza e immigrazione. All’uscita, Minniti è stato inseguito da un gruppo di studenti con le mani dipinte di rosso che lo hanno contestato per le politiche migratorie messe in atto quando faceva parte del governo Gentiloni. “Se ora la gente spara invocando il nome di Salvini e l’odio è sdoganato, è anche responsabilità delle politiche di Minniti” si legge in un comunicato.