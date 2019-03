Sono indagati per abuso d’ufficio in relazione alla delibera di giunta con cui venne è stato concesso l’ampliamento del terreno dell’Associazione culturale islamica di Umbertide. Lo stesso terreno sul quale sono poi partiti i lavori per la costruzione della moschea. L’allora sindaco del Pd ed ex deputato, Giampiero Giulietti, è stato iscritto nel registro degli indagati insieme a quattro ex assessori della sua giunta dal sostituto procuratore di Perugia, Gemma Miliani. A riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria. Giulietti è stato sindaco di Umbertide dal 2004 al 2013 e da allora deputato fino al 2018. Nei giorni scorsi, scrive il quotidiano, è stata sequestrata “‘tutta la documentazione attinente la fase di gara e l’aggiudicazione dei lotti’ che ha permesso all’associazione culturale di acquisire ulteriori terreni dell’ex serra comunale”.

(immagine di repertorio)