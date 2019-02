Intervista al direttore dell’Inps Tuscolano di Cinecittà Luca Loschiavo, sui modelli per fare richiesta di reddito e pensione di cittadinanza. È disponibile il modello per la richiesta del reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. L’Inps comunica che è on line sul sito dell’Istituto il modulo che dal mese di aprile consentirà di ricevere il beneficio. La richiesta può essere presentata dopo il quinto giorno di ciascun mese presso Poste italiane in modalità telematica, con il sistema pubblico di identità digitale (spid) almeno di livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it e presso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caf).

Pubblicati anche il modello RdC/PdC Ridotto, per comunicare i redditi di attività lavorative in corso al momento della presentazione della domanda e non interamente valorizzati su Isee, e il modello RdC/PdC Esteso, con il quale i beneficiari dovranno comunicare tutte le variazioni intervenute nel corso della percezione della misura.