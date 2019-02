Chi deve pagare e come per entrare a Venezia? Ecco un vademecum ad uso di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

CITTA’ ANTICA E ISOLE – L’area interessata al tributo riguarda il Ponte della Libertà (accesso a Venezia), “Venezia Città Antica” (ovvero il centro storico veneziano) e le isole della Laguna (Lido, Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo…; in totale sono 41)

CHI DEVE PAGARE? – Il tributo di accesso è applicato in alternativa all’imposta di soggiorno. Deve pagare ogni persona fisica e avrà validità fino alla mezzanotte del giorno dell’accesso.

QUANTO SI PAGA? – Dall’1 gennaio 2020 saranno 6 euro per tutti i giorni dell’anno, salvo tre tipologie di giornate: “bollino verde” (limitato afflusso) 3 euro; “bollino rosso” (criticità di persone) 8 euro; “bollino nero” (eccezionale criticità di afflusso) 10 euro.

NEL 2019 – Quota unica di 3 euro (e per l’intero periodo del titolo di viaggio).

NON PAGHERANNO – Residenti nel Comune di Venezia, lavoratori (dipendenti o autonomi, anche pendolari), studenti (anche pendolari), soggetti e componenti dei nuclei familiari che hanno pagato l’IMU nel Comune di Venezia.

CHI È ESENTE:

• chi soggiorna in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale;

• residenti Città metropolitana di Venezia;

• residenti Regione Veneto;

• possessori di Citypass “Venezia Unica” (navigazione);

• bambini sotto i 6 anni

• disabili e accompagnatori;

• chi pratica terapie riabilitative o accede a strutture sanitarie;

• chi partecipa a competizioni sportive

• amministratori e autorità pubbliche (per motivi istituzionali);

• volontari impegnati in eventi o manifestazioni di Comune e Regione;

• volontari per emergenze

• Forze dell’Ordine e Forze Armate, inclusi Vigili del Fuoco;

• chi ha un contratto d’affitto ad uso non turistico

• coniuge, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti

• parenti di detenuti;

• chi partecipa a funerali

• chi è convocato per ragioni di giustizia.

RIDUZIONI – A chi soggiorna (dal 2020) presso strutture ricettive della Città Metropolitana di Venezia e della Regione Veneto, con esclusione di quelle adibite a locazione turistica.

QUALI “VETTORI”? – Paga chi accede “con qualsiasi vettore pubblico o privato, che svolge servizio di trasporto di persone a fini commerciali”: compagnie di navigazione, comprese quelle da crociera; mezzi ferroviari; trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo; trasporto pubblico non di linea come pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, e “Lancioni” granturismo; aerei che atterrino al Nicelli del Lido.

COME SI RISCUOTE – Il vettore dovrà riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo, il contributo di accesso. Dovrà informare l’utente. Poi verserà la somma al Comune.

SANZIONI – Le multe variano a seconda della gravità del caso: dal 100% al 200% per l’omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione; 30% per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore; da 100 euro a 450 euro per chi non paga il contributo d’accesso o rilascia dichiarazioni false per non pagarlo.