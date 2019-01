Si è svolto a Varese il funerale di Stato di Giuseppe Zamberletti, ex ministro e padre della Protezione civile morto sabato all’età di 85 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accompagnato il feretro fuori dalla basilica di San Vittore, dopo aver salutato i familiari di Zamberletti, al termine delle esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle esequie anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Durante la cerimonia, sopra il feretro è stata appoggiata la bandiera della Protezione Civile e proprio il capo della stessa Protezione Civile Angelo Borrelli è stato l’unico a prendere la parola per ricordare Zamberletti: “Perdiamo un padre nobile – ha detto – un uomo giusto che ha saputo unire anche nelle difficoltà e nelle emergenze. Noi tutti perdiamo il nostro padre fondatore e la nostra guida per oltre 40 anni”. “Porteremo avanti la sua eredità e il suo insegnamento. Ci mancherai molto e vivrai sempre nei nostri cuori”, ha concluso Borrelli.