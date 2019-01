“Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferisca al Parlamento sui contatti tra lui stesso ed esponenti della famiglia Malacalza“. A chiederlo, il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé. “Si tratta di circostanze che gettano una luce veramente oscura sulla genesi del decreto su Carige: non si capisce perché Conte intervenga in prima persona su azionisti di riferimento di una banca privata in vista di quello che, come ha detto in un’intervista il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, non è un salvataggio ma una nazionalizzazione”, ha detto Mulé.