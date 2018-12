È bagarre in Aula a Montecitorio dove deve iniziare la discussione della legge di bilancio, il cui via libera è atteso per il 29 dicembre, così da arrivare all’approvazione definitiva entro il 31 dicembre ed evitare l’esercizio provvisorio. Poco prima che iniziasse l’esame del testo, il presidente Roberto Fico ha dovuto sospendere la seduta per 10 minuti per le proteste inscenate dalle opposizioni. Emanuele Fiano (Pd), Enrico Borghi (Pd) e Carlo Fatuzzo (Fdi) sono stati visti muoversi in modo minaccioso verso i banchi della presidenza, sbattendo sui banchi del governo un fascicolo di emendamenti tra urla e insulti. Così Fico, tra le urla, ha sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo “come richiesto dall’opposizione”. I rappresentanti delle opposizioni però, hanno subito abbandonato la capigruppo di Montecitorio per protesta contro il presidente Roberto Fico che non ha fatto votare la richiesta di sospensione dell’Aula.

A far insorgere le opposizioni è la scadenza ravvicinata dei termini per l’approvazione della manovra, motivo per cui il testo è stato inviato in Aula “senza discutere né votare” i circa 350 emendamenti che erano stati presentati. “Non posso entrare fino in fondo nel merito della organizzazione dei lavori della commissione Bilancio, ma auspico un dibattito grosso e sostanziale e che il lavoro sia fatto dal Parlamento in un modo diverso”, ha replicato Fico.

Urla e insulti in commissione bilancio – Nella notte c’era già stata bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi “massacrato” dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile sul fronte della finanza pubblica, delle clausole Iva e dei rapporti con Bruxelles ereditata dall’attuale esecutivo. In Commissione si sono susseguiti urla e insulti. E il Pd, con Enrico Borghi, ha iniziato a protestare, difendendo il ruolo del Parlamento.

A chiedere di intervenire anche i dem Luigi Marattin e Maria Elena Boschi. Ma l’atmosfera si surriscalda, fino a richiedere l’intervento degli assistenti parlamentari, quando il deputato M5s Leonardo Donno dice – a quanto riferiscono diverse fonti – al capogruppo Pd in commissione Luigi Marattin: “Stai zitto, deficiente”. Secondo i dem il deputato pentastellato avrebbe poi “insultato anche altre parlamentari tra cui Boschi, Paita, Serracchiani“. Il parapiglia si protrae per qualche minuto. E la calma torna solo quando Donno si scusa con i colleghi. Poi prende la parola il presidente dei deputati Pd Graziano Delrio che al ministro obietta: “Dovrebbe rispondere alle domande e invece sta facendo un comizio”. Tria a quel punto riprende la parola: “Non faccio comizi, perché non li so fare. Mi sono scaldato quando parlavo di macroeconomia perché mi appassiona. Ma se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole mi scuso”.