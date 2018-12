La manovra è ormai arrivata al via libera finale e a ore, con l’approvazione del testo alla Camera, diventerà legge. Ma il vicepremier Luigi Di Maio interviene anche se il tempo per gli emendamenti è finito per annunciare che una misura “va cambiata nel primo provvedimento utile”. Il ministro M5s si riferisce alla norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit, che è passata dal 12 al 24%. Un incremento che fa fatto insorgere il terzo settore. “Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato – ha detto Di Maio – ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli”. Di Maio ha spiegato che la norma non può essere cambiata subito in manovra perché si rischia “l’esercizio provvisorio“, ma si interverrà “nel primo provvedimento utile. Inoltre, abbiamo sentito la comunità dei Frati di Assisi, che ringraziamo per il loro instancabile impegno, e li incontreremo quanto prima”. Di Maio non definisce meglio i tempi, ma a farlo è Conte in un post scrive: “Provvederemo a gennaio a intervenire per riformulare e calibrare meglio la relativa disciplina fiscale”, spiegando che “le iniziative di solidarietà degli enti non profit rappresentano uno strumento essenziale per un’efficace politica di inclusione sociale” e “il Governo ha ben presente tutto questo e al Terzo settore sin dall’inizio ha dedicato grande attenzione”, afferma il premier.

Dichiarazioni diametralmente opposte rispetto a quelle della sottosegretaria all’Economia Laura Castelli che, interpellata a margine dei lavori della commissione Bilancio sulla manovra, alla domanda se la norma venga difesa dal governo, ha risposto: “Certo che la difendiamo. Era nel pacchetto del governo arrivato dopo la chiusura dell’accordo con l’Unione europea. È tutelato assolutamente il ‘no profit no profit’. Il ‘no profit’ deve stare tranquillo perché la norma si riferisce a chi fa utili”, aggiunge. “Stiamo parlando della parte del terzo settore che è persona giuridica e non persona fisica e che fa utili e profitti quando teoricamente non dovrebbe farli. Non stiamo tassando la beneficenza ma quella parte di terzo settore che fa utile”.

Tante le voci che nelle scorse ore avevano criticato la norma, dai Frati di Assisi citati da Di Maio fino alle Misericordie e al Forum terzo settore. Nel primo caso, padre Enzo Fortunato con questa norma “si cerca di distruggere il bene” e il “taglio delle agevolazioni non riguarda soltanto le realtà collegate alla chiesa, ma anche il volontariato e tutto ciò che esso rappresenta nella cultura, nell’impegno disinteressato di uomini e donne della nostra Italia”. L’abolizione delle agevolazioni va a colpire quindi “migliaia di istituzioni senza fini di lucro che partono dal nord al sud dell’Italia e coprono come un manto gli enormi bisogni ed esigenze: da quelli ambientali e a quelli sanitari, da quelli che sorreggono la coesione sociale al contrasto delle povertà, da quelli educativi a quelli ricreativi“. Per la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, invece, con l’eliminazione degli sgravi fiscali Ires “sono a rischio oltre un milione di euro di servizi per i poveri” e “verrebbero fortemente penalizzati non gli Enti ma azioni e opere nei confronti di persone svantaggiate e fragili che oggi trovano conforto nell’intervento delle nostre associazioni”. Conseguenze “imponenti per tutto il terzo settore” secondo la portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi. “Penso che alla Camera valga la pena un ripensamento in questa direzione – ha detto a Radio Vaticana – Sono tante le attività che non saranno più sostenibili, a patto che le famiglie se le autofinanzino o che le amministrazioni pubbliche nei territori decidano di sostenerle con contributi più sostanziosi. Temo che si sia sottovalutato l’impatto di una patrimoniale, io la chiamo così sul terzo settore. In qualche modo noi dovremo trovare delle risorse aggiuntive”.