CRONACA ORA PER ORA - Corsa contro il tempo a Palazzo Madama: la maximodifica è arrivata alle 14, ma una volta in commissione sono state necessarie ulteriori limature. Il voto è previsto in serata. Slitta l'esame della Camera. Tensione M5s- Lega: i grillini attaccano i tecnici per i ritardi, che invece parlano di difficoltà delle coperture. Pd e Fi: La farsa continua". E Fico: "Chi si lamenta per il poco tempo ha ragione"

Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia posticipato alla mezzanotte. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla manovra è stato presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci un testo, vergogna, siete dei buffoni”, è stata la protesta di Pd e Forza Italia. Per il capogruppo dem Andrea Marcucci “la farsa continua”, mentre sul fronte Fi Renato Brunetta punta il dito sulle coperture mancanti “per far quadrare i conti di questa inutile manovra”. E dopo una breve ripresa della seduta in Aula, è stata convocata la capigruppo, con una nuova sospensione del dibattito parlamentare.

Stando alle novità dell’ultima bozza, l’esecutivo ha previsto un maxitaglio degli investimenti (saltano 5,4 miliardi) ed è rispuntato il fondo per i disabili per cui l’ex M5s Matteo Dall’Osso è passato in Forza Italia. È stata invece stralciata la parte che riguarda gli Ncc, i noleggi con conducente: prevista nella prima versione di oggi pomeriggio, è stata accantonata perché non bastano le coperture. Proprio l’incertezza, a poche ore dalla fiducia in Aula, sta creando numerosi malumori tra le forze di opposizione. Senza dimenticare che gli stessi esponenti della maggioranza temono che nella fretta possano spuntare sorprese non previste dagli accordi. Intanto è slittato anche l’esame della Camera che inizierà a partire dal 27 dicembre. La scarsa centralità del Parlamento in queste ore sta provocando non pochi disagi dentro il Movimento 5 stelle. Il presidente della Camera Roberto Fico oggi si è unito alla collega del Senato Elisabetta Alberti Casellati e ha chiesto maggiore considerazione: “Chi si lamenta per il poco tempo ha ragione”, ha detto. E a lui ha replicato il ministro dei Rapporti Riccardo Fraccaro: “Abbiamo difeso la sovranità dell’Italia”.

di Manolo Lanaro

Il Parlamento ignorato agita i 5 stelle: le parole di Fico e la replica di Fraccaro

Per i grillini il tema è molto delicato perché proprio loro, quando sedevano all’opposizione, si sono sempre battuti per dare ampio spazio ai lavori parlamentari. Oggi si è esposto lo stesso Fico, considerato da sempre voce critica dentro i 5 stelle: “Molti”, ha commentato il presidente della Camera, “si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, però non succede solo da oggi. Noi dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più perché i presidenti della Camera e del Senato non vogliono che il Parlamento lavori in questo modo. Il Parlamento è e deve rimanere centrale, però è chiaro che spesso c’è un problema da questo punto di vista”. Sono parole che aumentano le tensioni dentro lo stesso Movimento 5 stelle. E infatti la replica è arrivata direttamente dal ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, nonché fedelissimo di Luigi Di Maio: “Noi abbiamo difeso la sovranità dell’Italia”, è stata la risposta a distanza del grillino al collega, “la legge di bilancio arriva in ritardo perché per la prima volta da anni ci ha lavorato il governo e non l’ha dettata l’Ue. Rispettiamo il Parlamento, chiamato ad esaminare un testo che rispecchia la volontà dei cittadini e non i diktat di qualche tecnocrate. Consegniamo alle Camere la manovra del popolo e non la solita letterina Ue, ora è nostro dovere lavorare tutto il tempo necessario per approvarla”. Insomma per ora l’importante per i 5 stelle è chiudere la partita, ma potrebbero risentirne per molto tempo. Intanto ieri ha protestato la senatrice Elena Fattori, già nota per le sue posizioni di dissenso dentro il gruppo: “Voterò la fiducia, ma sarà l’ultima volta”, ha detto.

I ritardi per controllare commi e coperture. L’accusa M5s ai tecnici del Mef

Difficile capire effettivamente dove si è incagliato il testo. Secondo indiscrezioni del Mef, i ritardi rilievi di criticità di copertura delle norme contenute nella bozza. E ci sono stati problemi politici sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda Taxi-Ncc (la norma prima presente e poi stralciata). Frizioni si sono registrate nelle scorse ore anche sulla sanatoria fiscale introdotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto “saldo e stralcio”. Carroccio e grillini hanno anche discusso sulla questione inceneritori: la Lega voleva inserire ulteriori finanziamenti agli impianti, ma i 5 stelle si sono opposti. Difficile capire effettivamente dove si è incagliato il testo. Secondo indiscrezioni del Mef, i ritardi sono stati dovuti alla necessità della Ragioneria di analizzare in poco tempo tutti i nuovi commi . In particolare, scrive l’Ansa, ieri sono stati fatti alcunicontenute nella bozza. E ci sono stati problemi politici sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda Taxi-Ncc (la norma prima presente e poi stralciata). Frizioni si sono registrate nelle scorse ore anche sullaintrodotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto “saldo e stralcio”.e grillini hanno anche discusso sulla questione inceneritori: la Lega voleva inserire ulteriori finanziamenti agli impianti, ma isi sono opposti.

Per il M5s invece, la responsabilità è da attribuire ai tecnici del ministero. Fonti M5Ss all’agenzia Adnkronos hanno parlato di “errori” contenuti nel testo del maxiemendamento che sarebbero stati inseriti volutamente. La teoria dei 5 Stelle è che, negli apparati tecnici del Mef, “qualcuno voglia metterci in difficoltà e sporcare la vittoria del premier Giuseppe Conte nella trattativa con l’Europa”. Tutto questo nonostante l’addio del capo di gabinetto del Ministero, Roberto Garofoli, mai digerito dai grillini. “Evidentemente – è il ragionamento – è rimasto ancora qualche suo uomo all’interno della ‘macchina’”.

CRONACA ORA PER ORA

ore 19.57 – Voto sulla fiducia dopo mezzanotte

Le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla manovra al Senato si terranno alle 23 e 30, con ‘chiama’ dei senatori a mezzanotte e mezza circa. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. “La maggioranza – spiega il capogruppo del Pd Andrea Marcucci – ha deciso di andare avanti ad oltranza, fino a notte fonda. Per cui dopo che verrà approvata in Aula la proposta di calendario ci sarà una discussione generale che durerà 3 ore e mezza, visto che la maggioranza ha rinunciato ad intervenire in quella fase per guadagnare tempo. Dopodiché si passerà alla chiama per approvare ogni cosa di notte”. Alla ripresa dei lavori dell’Aula, la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha annunciato che le dichiarazioni di voto verranno trasmesse in diretta tv.

ore 19.12 – Casellati convoca la capigruppo

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha posto la fiducia in aula a palazzo Madama sul maxi emendamento contenente la manovra. La presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha conseguentemente convocato la conferenza dei presidenti di gruppo per organizzare i tempi della discussione.



ore 19.10 – Casellati ritiene ammissibile il maxi-emendamento approvato dalla commissione Bilancio

In commissione il via libera è arrivato tra le polemiche di Pd, LeU e Forza Italia, che hanno abbandonato polemicamente i lavori e non hanno partecipato al voto sul parere al ‘maxi’, peraltro ulteriormente modificato con lo stralcio di alcune norme, tra cui quella sugli Ncc.

ore 19.06 – Riprende la seduta al Senato

ore 19.02 – Renzi: “Non c’è nessun Aventino delle opposizioni. Combatteremo in Aula tutta la notte”

Lo dice l’ex premier Matteo Renzi, parlando con i cronisti in transatlantico al Senato. Renzi si incarica di ‘coordinare’ la comunicazione dei senatori Dem e spiega che il Pd ha abbandonato la commissione in dissenso e denunciato alla presidente Casellati una violazione del regolamento. “Ma niente Aventino”, precisa.

ore 18.42 – Errani: “Leu non partecipa al voto in aula”

”Prenderemo l’iniziativa verso il presidente del Senato” per chiedere che “convochi la capigruppo e venga valutato, dal punto di vista regolamentare, il tema relativo alla proposta avanzata dal governo”, dice il senatore di Liberi e uguali, Vasco Errani.

ore 18.39 – Le opposizioni chiedono l’intervento della Casellati

I capigruppo del Pd Andrea Marcucci e di Forza Italia Anna Maria Bernini hanno chiesto al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati la convocazione della conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, “visto il caos sulla legge di bilancio”.

ore 18.32 – Forza Italia abbandona la commissione

“Non siamo in condizione di esprimere il nostro voto”, ha detto Gilberto Pichetto Fratin alla ripresa dei lavori della commissione Bilancio del Senato, ai quali Forza Italia ha deciso di non partecipare.