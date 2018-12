Corsa contro il tempo a Palazzo Madama: la maximodifica è arrivata alle 14, ma una volta in commissione sono state necessarie ulteriori limature. Il voto è previsto in serata. Slitta l'esame della Camera. Tensione dentro i 5 stelle e tra i soci di governo: i grillini attaccano i tecnici per i ritardi, che invece parlano di difficoltà delle coperture. Pd e Fi: La farsa continua". Il presidente della Camera si associa alla seconda carica dello Stato che aveva chiesto rispetto per l'Assemblea. Ma il ministro Fraccaro: "Ritardo perché abbiamo difeso la sovranità del Parlamento"

Un testo del maxiemendamento alla Manovra è finalmente arrivato al Senato, ma non è ancora quello definitivo. La corsa contro il tempo a Palazzo Madama per approvare la legge di Bilancio è sempre più complessa tra le tensioni dei soci di governo e le polemiche delle opposizioni. Dopo ritardi e slittamenti, la maxi modifica è stata presentata in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci un testo, vergogna, siete dei buffoni”, è stata la protesta di Pd e Forza Italia. Stando alle novità dell’ultima bozza, l’esecutivo ha previsto un maxitaglio degli investimenti (saltano 5,4 miliardi) ed è rispuntato il fondo per i disabili per cui l’ex M5s Matteo Dall’Osso è passato in Forza Italia. E’ stata invece stralciata la parte che riguarda gli Ncc, i noleggi con conducente: prevista nella prima versione di oggi pomeriggio, è stata accantonata perché non bastano le coperture. Proprio l’incertezza, a poche ore dalla fiducia in Aula, sta creando numerosi malumori tra le forze di opposizione. Senza dimenticare che gli stessi esponenti della maggioranza temono che nella fretta possano spuntare sorprese non previste dagli accordi. Intanto è slittato anche l’esame della Camera che inizierà a partire dal 27 dicembre. La scarsa centralità del Parlamento in queste ore sta provocando non pochi disagi dentro il Movimento 5 stelle. Il presidente della Camera Roberto Fico oggi si è unito alla collega del Senato Elisabetta Alberti Casellati e ha chiesto maggiore considerazione: “Chi si lamenta per il poco tempo ha ragione”, ha detto. E a lui ha replicato il ministro dei Rapporti Riccardo Fraccaro: “Abbiamo difeso la sovranità dell’Italia”.

di Manolo Lanaro

Il Parlamento ignorato agita i 5 stelle: le parole di Fico e la replica di Fraccaro

Per i grillini il tema è molto delicato perché proprio loro, quando sedevano all’opposizione, si sono sempre battuti per dare ampio spazio ai lavori parlamentari. Oggi si è esposto lo stesso Fico, considerato da sempre voce critica dentro i 5 stelle: “Molti”, ha commentato il presidente della Camera, “si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, però non succede solo da oggi. Noi dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più perché i presidenti della Camera e del Senato non vogliono che il Parlamento lavori in questo modo. Il Parlamento è e deve rimanere centrale, però è chiaro che spesso c’è un problema da questo punto di vista”. Sono parole che aumentano le tensioni dentro lo stesso Movimento 5 stelle. E infatti la replica è arrivata direttamente dal ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, nonché fedelissimo di Luigi Di Maio: “Noi abbiamo difeso la sovranità dell’Italia”, è stata la risposta a distanza del grillino al collega, “la legge di bilancio arriva in ritardo perché per la prima volta da anni ci ha lavorato il governo e non l’ha dettata l’Ue. Rispettiamo il Parlamento, chiamato ad esaminare un testo che rispecchia la volontà dei cittadini e non i diktat di qualche tecnocrate. Consegniamo alle Camere la manovra del popolo e non la solita letterina Ue, ora è nostro dovere lavorare tutto il tempo necessario per approvarla”. Insomma per ora l’importante per i 5 stelle è chiudere la partita, ma potrebbero risentirne per molto tempo. Intanto ieri ha protestato la senatrice Elena Fattori, già nota per le sue posizioni di dissenso dentro il gruppo: “Voterò la fiducia, ma sarà l’ultima volta”, ha detto.

I ritardi per controllare commi e coperture. L’accusa M5s ai tecnici del Mef

Difficile capire effettivamente dove si è incagliato il testo. Secondo indiscrezioni del Mef, i ritardi rilievi di criticità di copertura delle norme contenute nella bozza. E ci sono stati problemi politici sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda Taxi-Ncc (la norma prima presente e poi stralciata). Frizioni si sono registrate nelle scorse ore anche sulla sanatoria fiscale introdotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto “saldo e stralcio”. Carroccio e grillini hanno anche discusso sulla questione inceneritori: la Lega voleva inserire ulteriori finanziamenti agli impianti, ma i 5 stelle si sono opposti. Difficile capire effettivamente dove si è incagliato il testo. Secondo indiscrezioni del Mef, i ritardi sono stati dovuti alla necessità della Ragioneria di analizzare in poco tempo tutti i nuovi commi . In particolare, scrive l’agenzia Ansa, ieri sono stati fatti alcunicontenute nella bozza. E ci sono stati problemi politici sulle norme che riguardano appalti, grandi opere e la vicenda Taxi-Ncc (la norma prima presente e poi stralciata). Frizioni si sono registrate nelle scorse ore anche sullaintrodotta con un emendamento della Lega, il cosiddetto “saldo e stralcio”. Carroccio e grillini hanno anche discusso sulla questione inceneritori: la Lega voleva inserire ulteriori finanziamenti agli impianti, ma i 5 stelle si sono opposti.

Per il M5s invece, la responsabilità è da attribuire ai tecnici del ministero. Fonti M5Ss all’agenzia Adnkronos hanno parlato di “errori” contenuti nel testo del maxiemendamento che sarebbero stati inseriti volutamente. “C’erano emendamenti respinti…”, è la polemica. I pentastellati avrebbero dunque rimandato indietro il testo richiedendo le dovute correzioni. E solo dopo questa ulteriore ‘revisione’ sarebbe arrivata la bollinatura. “Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di tutto questo. Ma è dei tecnici – attaccano dal governo, sponda M5s – la colpa dei ritardi: ci costringono così a lavorare con l’acqua alla gola”. La teoria dei 5 Stelle è che, negli apparati tecnici del Mef, “qualcuno voglia metterci in difficoltà e sporcare la vittoria del premier Giuseppe Conte nella trattativa con l’Europa”. Tutto questo nonostante l’addio del capo di gabinetto del Ministero, Roberto Garofoli, mai digerito dai grillini. “Dopo il caso dell’emendamento sulla Croce Rossa, Garofoli non ha più partecipato alle riunioni tecniche a Palazzo Chigi”, fanno sapere fonti del governo. “Evidentemente – è il ragionamento – è rimasto ancora qualche suo uomo all’interno della ‘macchina’”. Ma, rimarcano all’Adnkronos le stesse fonti, il 2019 sarà l’anno della ‘tolleranza zero’. E la testa di Garofoli potrebbe non essere l’unica a cadere.

Le opposizioni protestano. Pd: “La farsa continua”. Brunetta: “Scritta in fretta e furia”. Padoan: “La pagheremo”

Lo scontro ora è con le opposizioni che si sentono completamente ignorate. “La farsa continua”, ha scritto su Twitter il capogruppo Pd Andrea Marcucci. “Dopo una settimana di attesa, in Senato arriva un maxiemendamento sbagliato. Ora la maggioranza è chiusa da un’ora a correggere. Incapaci fino all’ultimo. Incapaci e pericolosi”. Per il deputato Fi Renato Brunetta mancano ancora le coperture: “La manovra del popolo”, ha dichiarato, “quella presentata come rivoluzionaria, festeggiata sui balconi e nelle piazze, come in un paese sudamericano, che nelle dichiarazioni del vicepremier Di Maio era già tutta fatta, si scopre che, in realtà, non era fatta per niente. Stando a quanto riportato sulla stampa, i tecnici della Ragioneria, nuovamente attaccati ingiustamente da Lega e Cinque Stelle, avrebbero riscontrato una mancanza di copertura pari a due miliardi di euro. In sintesi, mancano ancora dei soldi, e neanche pochi, per far quadrare i conti di questa inutile manovra”. In mattinata, intervistato da la Stampa, aveva parlato l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan: “Il governo si è cosparso il capo di cenere ed è andato a Canossa, accettando le condizioni della Commissione Ue per sospendere la procedura di infrazione. Ma così fa pagare al Paese un prezzo altissimo”, ha detto. “È chiaro che un aumento così alto delle clausole di salvaguardia dell’Iva la dice lunga su quella che sarà la legge di bilancio tra un anno. Si partirà da meno 23 miliardi e il costo politico sarà elevatissimo, quasi peggio di una procedura di infrazione per debito: così si impone al Paese uno sforzo gigantesco”. Quindi ha concluso: “Il trionfalismo è fuori luogo”.