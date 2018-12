Momenti di fortissima tensione con scontri e spintoni tra le senatrici Malpezzi (Pd) e Bottici (M5s) che fa parte dei questori d’Aula. A Palazzo Madama si stavano per votare due mozioni per il rinvio della votazione e discussione della manovra avanzate dal Partito democratico e da Forza Italia, quando dai banchi dei dem, alcuni senatori si sono alzati per andare sui banchi del governo e lanciare i fogli del maxiemendamento. Tensioni anche tra senatori di Forza Italia e quelli della Lega. La situazione resta incandescente per alcuni lunghi minuti, durante i quali i senatori Pd prima chiedono la sospensione dei lavori e da parte di alcuni di loro le dimissioni della presidente Casellati che non ha accolto le loro richieste.