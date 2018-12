Bagarre in Senato dopo l’annuncio in Aula da parte della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati dello slittamento dei lavori e del voto di fiducia a sabato, per il mancato arrivo del maxi-emendamento sulla manovra, ancora non pronto. L’ennesimo tentennamento ha provocato prima la reazione furente delle opposizioni, dal Pd a Leu, fino a Forza Italia. Poi, la reazione della presidente dell’aula di Palazzo Madama, la stessa Maria Elisabetta Casellati che ha richiamato maggioranza e governo invitandoli “ad avere un percorso legislativo più regolare, e non con questa tempistica a singhiozzo, rispettoso dell’assemblea del Senato”. Forza Italia ha attaccato parlando di “comportamento sconcio” nei confronti degli italiani e annunciato con Anna Maria Bernini che non avrebbe partecipato al voto “dando le spalle a questo governo che ha imbavagliato la democrazia”, mentre il Pd ha protestato in modo veementemente con il capogruppo Andrea Marcucci e annunciato di voler occupare l’Aula.