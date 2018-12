Non basta la proposta portata dal premier a Bruxelles. Dopo il sollievo di Mattarella e dei mercati, con lo spread che ha aperto in calo su valori mai così bassi da settembre, il Commissario Ue raffredda gli entusiasmi: "Ci sono ancora passi da fare". La trattativa è tutt'altro che chiusa, come la partita interna: Salvini e Di Maio per ora tacciono, ma non vogliono cedere ancora su quota 100 e reddito

“Non ci siamo ancora“. Il commissario per gli Affari europei, Pierre Moscovici, rompe il clima di sollievo che si era creato intorno alla trattativa tra Roma e Bruxelles sulla manovra, dopo che mercoledì il premier Giuseppe Conte aveva annunciato un primo punto di caduta trovato grazie alla decisione di abbassare il deficit per il 2019 dal 2,4% al 2,04% e venire così incontro alle richieste della Commissione europea. Ma per Moscovici non basta: “Questo è un passo nella giusta direzione, ma non ci siamo ancora, ci sono ancora passi da fare, forse da entrambe le parti”, ha spiegato il commissario Ue.

Eppure dopo l’annuncio di Conte gli unici a essere tesi, stando alle cronache della cena nel centro di Roma terminata a mezzanotte, erano i due vicepremier: sono andati via a piedi, alla spicciolata. “Parla Conte”, ha risposto Matteo Salvini ai cronisti. Per lui e Luigi Di Maio un silenzio inusuale, seppur concordato, che tradisce appunto un minimo di tensione. “Gli impegni vanno rispettati”, è il mantra di Lega e M5s. Il timore è che con la nuova proposta fatta da Conte a Bruxelles, diventi ancora più difficile. Tutt’altro clima al Colle, con Sergio Mattarella che aveva tirato il primo sospiro di sollievo dopo un lavoro sotto traccia svolto da due mesi e mezzo a questa parte per evitare una procedura d’infrazione. Serenità condivisa anche dai mercati, con lo spread tra Btp e Bund che ha aperto in calo a 266 punti basi: il differenziale resta intorno a valori minimi da fine settembre, nonostante le dichiarazioni di Moscovici. Apertura positiva anche per Piazza Affari con il Ftse Mib che guadagna l’1,28%, primo tra le borse europee (tutte con il segno più).

Poi però è arrivata la dichiarazione di Moscovici, segno che la trattativa è ancora tutt’altro che chiusa. “Vediamo”, ha risposto martedì notte il premier Conte a chi chiedeva quando sarebbe arrivata l’intesa con Bruxelles. La cena “è andata bene”, ha assicurato il premier. Clima tranquillo? “Sì certo”, ha risposto. Ma su come proseguirà il lavoro per cambiare la legge di bilancio e provare a evitare la procedura d’infrazione, non ha aggiunto molto di più. E ora sarà corsa contro il tempo per portare le modifiche in Parlamento e approvare la legge di bilancio prima di Natale: “Confidiamo di riuscire, così facciamo delle feste più contenti…”, ha dichiarato il premier.

Ma se l’intesa con Bruxelles non è chiusa, anche la partita interna è ancora lunga: eloquenti sono i silenzi. Mentre la Lega sa che “quota 100” può essere tagliata senza intaccare gli obiettivi prefissati e resta relativamente tranquilla, scrive il Corriere della Sera, Di Maio teme per un reddito di cittadinanza che non vuole presentare agli elettori dimezzato rispetto alle promesse iniziali. I due vicepremier per ora rispettano la strategia del silenzio, ma saranno comunque loro ad avere l’ultima parola.