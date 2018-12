Si è illuminato ieri sera, 8 dicembre, l’albero di Natale di Roma, allestito in piazza Venezia, con particolari effetti “da abete parlante”. L’albero, ribattezzato “Spelacchio” come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato da Neflix e presentato sul web come una star del cinema e come tale ha attratto per la sua inaugurazione migliaia e migliaia di persone. A presentarlo la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha dialogato con l’albero parlante: “Bene signori sono tornato. Benvenuta sindaca” la voce artificiale dell’albero. “Ti vedo in forma” gli ha risposto Raggi, dopo la sua accensione si è levato un boato ed un applauso dalla piazza gremita. Presente anche Beppe Grillo