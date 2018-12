“Il piano di evacuazione regionale dei Campi Flegrei non è affidabile”. A dirlo il vulcanologo americano Flavio Dobran durante l’illustrazione alla stampa del progetto Vesivius– Campi Flegrei Pentalogue, le cinque azioni da realizzare per rendere resiliente e sostenibile il territorio napoletano. Il ricercatore americano si è soffermato sulle criticità del Piano di evacuazione regionale dei Campi Flegrei mentre visitava, insieme a un pool di esperti, tra cui il vulcanologo napoletano Claudio Scarpati, le aree cosiddette critiche, quelle adiacenti ai vulcani di Nisida e di Trentaremi. Il messaggio che Dobran lancia è chiaro: “Né Protezione civile, né Regione Campania mi ascoltano nonostante i rischi da me più volte formulati già 20 anni fa. Pensare di evacuare contemporaneamente circa 800mila persone è sbagliato, la concezione di dover andare tutti quanti via in massa è sbagliata”.