La matrona del vicino campo rom unica custode della sottostazione elettrica del deposito Atac. Tanto che perfino le forze dell’ordine si sono dovute rivolgere a lei per risolvere il “mistero del lucchetto”. Una notizia che sta rallegrando da questa mattina il ponte bagnato di autisti e macchinisti di Roma. Anche se, visti i fatti, non ci sarebbe nulla da ridere.

La surreale scoperta è avvenuta ieri sera, quando in seguito all’ennesimo temporale di questo week-end lungo, intorno alle 23 c’è stato un blackout elettrico nel deposito di Magliana, uno dei più importanti della società capitolina dei trasporti perché vi si trovano i treni della linea B della metropolitana. Visto che la corrente non tornava, gli addetti Atac hanno chiamato le forze dell’ordine per essere accompagnati all’interno del perimetro del campo rom di via Candoni, dove si trova ubicato l’accesso alla sottostazione elettrica. Quando il personale della società capitolina e gli agenti del Commissariato Acilia sono arrivati sul posto, non si trovava più il lucchetto della sottostazione. Dopo alcuni minuti di panico, si sente una voce con accento slavo: “Eccola, ce l’ho io. Vi apro io”. La chiave del lucchetto ce l’aveva una donna che vive all’interno di un furgone bianco proprio di fianco all’accesso alla sottostazione.

Fra il divertimento e l’imbarazzo generale, i tecnici Atac hanno potuto aprire la centralina e riparare il guasto. Ma il fatto che la chiave del lucchetto ce l’abbia una persona esterna all’azienda (e per giunta rom) questa mattina ha fatto il giro delle chat di whatsapp. “Me l’hanno consegnata quelli dell’Atac – ha riferito la donna questa mattina, stupita da tanto clamore –. Io vivo qui di fianco, mi hanno chiesto il favore. Non ci trovo niente di male. Noi la corrente, quando non manca, la prendiamo già dal campo, non abbiamo bisogno di rubarla”. Diversa la versione di alcuni responsabili del deposito: “Il deposito c’è sempre stato, il campo invece si è allargato – spiegano – quindi ora la sottostazione si trova all’interno dell’insediamento. Avranno cambiato il lucchetto e fatto i loro comodi. Comunque adesso l’abbiamo cambiato a nostra volta. Ma di certo non si può lavorare così”. Il caso di Magliana potrebbe non essere un unicum. “Anche la sottostazione di Arco di Travertino è così – racconta – dobbiamo chiedere il permesso al campo rom. La cosa assurda è che all’interno dell’area della sottostazione hanno i cani da guardia”.

Insomma, dopo il presunto caso del “permesso” chiesto dal Comune a ‘Zorro’ per i lavori alla spiaggia Tiberis, un altro caso di dialogo un po’ naif con i rom dei campi vicini alle aree pubbliche. Attacca Micaela Quintavalle, sindacalista licenziata nelle scorse settimane da Atac per le denunce a una trasmissione televisiva: “Come mai nessuno sapeva niente? E poi il problema sarei io. Staremo a vedere”.