“Un disastro per la città. La violenza del mare e del vento non ha dato scampo al porto Carlo Riva ed al lungomare. Stiamo facendo il punto della situazione per capire come risolvere al più presto questa incommentabile tragedia. Alle 10 incontro con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti“. così su Facebook il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco dà conto dei danni dovuti al maltempo e alle forti mareggiate che hanno interessato la costa ligure nelle scorse ore