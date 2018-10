Si aggrava la situazione per il maltempo: in sei uccisi dalla caduta di alberi. La mareggiata che ha colpito la Liguria, con onde alte fino a 8 metri, ha portato alla chiusura dell'aeroporto di Genova e alla distruzione di decine di yacht nel porto di Rapallo. Portofino isolata: "La strada provinciale non esiste più", dice il sindaco. Oltre 7mila interventi dei vigili del fuoco. Allerta in Veneto per la piena di Adige e Piave: il colmo è atteso alle 10

Il maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 9 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. Una donna inghiottita dalla piena del torrente Melandrio, in Trentino, e un vigile del fuoco travolto da un albero caduto a San Martino in Badia, nel Bolzanino, sono le ultime vittime del vento e della pioggia battente. I soccorritori hanno recuperato il corpo della donna a Dimaro, poche ore dopo il decesso, avvenuto attorno all’1, di un vigile del fuoco volontario in provincia di Bolzano. Ed è stato recuperato il corpo di un surfista a Cattolica, sbattuto contro gli scogli dalle raffiche durante un’uscita in kite-surf. Le tre vittime in Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna si aggiungono ai sei morti accertati lunedì tra Napoli, Terracina, Frosinone, Savona e Feltre. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono stati oltre 7mila gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale con circa 6mila uomini in azione.

E oggi sarà ancora allerta rossa in 5 regioni, con il vento a spazzare numerose zone e a causare disagi a causa delle raffiche fino a 170 km/h registrate in diverse località. Il rischi legati al maltempo hanno portato alla chiusura delle scuole in numerose città, comprese Napoli e Roma. Dal primo mattino è chiuso l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a causa della mareggiata che ha portato detriti sulla pista rendendola impraticabile. Tutti i voli sono cancellati. Lo scalo resterà chiuso fino alle 14. Sono in corso verifiche tecniche e interventi sugli impianti e i passeggeri sono invitati a contattare le compagnie per riprogrammare i viaggi.

Sempre in Liguria, a Rapallo, la mareggiata con onde alte fino a 8 metri ha fatto una “strage” di yacht al porto privato Carlo Riva. Dopo il crollo di parte della diga, varie grandi imbarcazioni hanno rotto gli ormeggi e spinte dal mare e dal vento si sono schiantate contro la costa. Un mare così violento si ricorda a Rapallo nel 2000, quando creò uno squarcio nella diga del porto. Nel porto pubblico danni a tante barche di piccole e medie dimensioni schiantate sulla scogliera del lungomare.

E le condizioni meteo-marine hanno portato Portofino ad essere isolata a causa di pesanti danni alla strada provinciale: “La Strada Provinciale 227 per Portofino non esiste più. Il borgo si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo permettono. La violenza delle onde si è abbattuta con incredibile forza sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure con Portofino”, spiega il sindaco Matteo Viacava. Danni anche a Zoagli, “totalmente annientata” dalla mareggiata dice il sindaco Franco Rocca. “Il paese è irriconoscibile“, aggiunge. Problemi anche nelle Cinque Terre: Corniglia è isolata a causa della chiusura delle due strade provinciali, chiuse le spiagge a Levanto e danni ingenti anche a Monterosso, dove nella notte tra lunedì e martedì il mare è entrato in un parcheggio e ha provocato il cedimento di una tubazione del gas. Problemi anche a Camogli.

In Veneto, dove lunedì il governatore Luca Zaia ha proclamato lo stato di crisi, è atteso attorno alle 10 circa il colmo di piena nei fiumi Adige e Piave. Per quanto riguarda in particolare l’Adige, i modelli previsionali parlano di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici. La prefettura di Verona è stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il fenomeno. La cittadinanza delle zone interessate viene invitata a evitare di porsi in condizioni di rischio, ponendosi in condizioni di massima sicurezza ed evitando accuratamente le zone che si riconoscano come esondabili.