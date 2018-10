Attese nuove piogge con venti fino a 100 chilometri orari per lunedì. A Valmontone, vicino Roma, un pino è caduto sul cofano di un'auto in movimento ferendo il conducente. Scuole chiuse nella Capitale, in Liguria (province di Genova, Savona e La Spezia) e Veneto (province di Venezia, Belluno, Treviso e Vicenza), nonché in molti comuni del livornese e del grossetano e sull'isola di Procida

Allerte e preoccupazione in tutta Italia a causa del maltempo che continuerà a colpire la penisola nei prossimi giorni. Molti gli interventi dei Vigili del fuoco a Roma, dove un pino si è abbattuto su un’auto in movimento ferendo il conducente. Mareggiate e temporali in Toscana, dove è stata emessa per lunedì l’allerta rossa. In Liguria sono caduti quasi 350 millimetri di pioggia, con 300 volontari al lavoro nei comuni dell’entroterra. Fino adesso sono state emesse ordinanze di chiusura delle scuole nelle province di Genova, Savona e La Spezia in Liguria, Venezia, Vicenza, Belluno e Treviso in Veneto, a Livorno e Grosseto (e in molti comuni costieri delle rispettive province) nonché sull’isola di Procida.

Piogge abbondanti e violente sono previste per l’inizio della settimana, accompagnate da raffiche di vento che in alcuni casi potranno raggiungere i 100 chilometri orari. Dopo le schiarite che martedì concederanno una tregua, per mercoledì è attesa una nuova perturbazione nata dalla stessa area di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale. Il nuovo peggioramento, rilevano i meteorologi, “sarà all’origine di nuove piogge e temporali con possibili nubifragi e conseguente incremento dei livelli di criticità, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche”. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli atmosferici, dicono gli esperti, stimano per molte zone accumuli totali di pioggia entro lunedì sera fino a 150-200 litri al metro quadrato, con possibili picchi fino a 400 litri al metro quadrato su Alpi e Prealpi centro-orientali, in Liguria e in Friuli.

Roma, 150 interventi dei Vigili del fuoco. Scuole chiuse lunedì – Domani, lunedì 29 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado nella città di Roma resteranno chiuse per gli studenti. Lo comunica il Campidoglio. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, su tutto il territorio cittadino. Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni pericolose per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale.

Sono 150 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco a Roma a partire dalle 20 di sabato sera. A causa del forte vento si registrano cadute di tegole dai tetti, alberi e rami pericolanti, insegne pubblicitarie e pali traballanti. A Valmontone un pino è caduto sul cofano di un’auto in movimento, ferendo il conducente. L’uomo, 44 anni, è stato trasportato in ospedale. Il litorale romano, invece, è stato colpito per diverse ore da una forte mareggiata: gli scenari più difficili ad Ostia e a Fregene sud. Alcuni stabilimenti balneari sono circondati dalle onde: in alcuni casi l’acqua ha superato le barriere allestite dai concessionari. Tanti i rifiuti, di ogni tipo, che la mareggiata ha trascinato sugli arenili. Sta tornando invece alla normalità il traffico ferroviario sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze, rallentato dalle 14.55 alle 16.20, per un guasto agli impianti di circolazione fra Orte e Settebagni, provocato dal maltempo. Lo rende noto il sito di Rfi. I treni in viaggio hanno percorso la linea convenzionale con ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro convogli della linea FL1 (Orte – Fiumicino Areoporto) sono stati limitati nel percorso.

Liguria, allerta rossa e scuole chiuse in tre province su quattro – Nelle ultime 24 ore in Liguria sono caduti 350 millimetri di pioggia: il picco a Torriglia, in provincia di Genova, con 430 millimetri. Trecento i volontari impiegati nei comuni più colpiti, in particolare a Davagna, nell’entroterra genovese, dove cinque famiglie sono rimaste isolate a causa di una frana. Emessa allerta arancione per la serata di domenica, mentre dalle 6 del mattino fino alle 17 di lunedì il grado salirà a rosso nelle province di Genova e Savona e a partire dalle 12 (fino alle 24) anche in provincia di La Spezia. In tutti i territori interessati dall’allerta rossa le scuole resteranno chiuse. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in conferenza stampa.

L’unica provincia il cui il grado di allerta resterà arancione è quella di Imperia, nel ponente ligure. L’avvertimento della protezione civile ai cittadini delle zone coinvolte è quello di restare “a casa e in zone sicure”, ricordando le regole di tra cui quella di non mettersi in viaggio se non necessario. L’evento meteo, dicono dalla protezione civile, è di durata insolita per la Liguria, che solitamente viene interessata da fenomeni anche violenti, ma brevi. “Una perturbazione lunga tre giorni è atipica per la Liguria. L’ultimo caso è stato registrato nel 2009”, dicono gli esperti di Arpal.

Nelle ultime ore in diverse zone della Liguria si sono registrati smottamenti e alberi caduti per il forte vento: tutto, però, ha sottolineato l’assessore, “entro i limiti di un’allerta media”. Giampedrone ha anche comunicato che il torrente Bisagno a Genova “ha toccato il primo livello di guardia ed è arrivato quasi al secondo. Ciò non vuol dire prepararsi al peggio, ma avvisare tutti che la giornata di domani sarà critica. Da questa sera – ha concluso – faremo le valutazioni necessarie”. Nel frattempo una tromba d’aria, accompagnata da pioggia intensa, ha interessato Genova: alberi sradicati, tetti parzialmente scoperchiati, calcinacci e cornicioni caduti danneggiando le auto in sosta. Interessati i quartieri di San Teodoro e Molassana. Problemi anche in zona porto: una gru che si è inclinata sul molo Giano ed è saltata la copertura di una passerella per crocieristi.

Veneto: scuole chiuse a Vicenza, Belluno, Treviso e Venezia – A Vicenza, già colpita da una pesante alluvione nel 2010, la situazione si annuncia critica fino a martedì. Il sindaco Francesco Rucco, nel corso di una riunione convocata in mattinata con la protezione civile comunale, ha dichiarato lo “stato di attenzione“. Lunedì 29 e martedì 30 ottobre le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutta la provincia di Vicenza a causa del maltempo. Lo ha deciso il prefetto di concerto con il direttore dell’ufficio scolastico provinciale. La decisione, subito comunicata al sindaco e trasferita alle scuole, è stata adottata per non ostacolare con intasamenti della circolazione eventuali interventi necessari per far fronte alle criticità idrauliche e idrogeologiche. Nella riunione in Comune si è deciso di procedere con l’installazione di paratie lungo il ponte degli Angeli sul fiume Bacchiglione. Saranno inoltre posizionati sacchi di sabbia nei quartieri esterni della città, ma anche in centro storico e in zona stadio.

Anche il Comune e la Città metropolitana di Venezia terranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani e martedì 30 ottobre. La decisione è stata presa in una riunione operativa con il Prefetto e i sindaci dell’intera Area metropolitana. Interessata dal maltempo in particolare la laguna di Venezia, per il rischio di acqua alta eccezionale, e il Veneto orientale, per l’ingrossamento dei principali corsi d’acqua. Il Suem 118 di Venezia ha approntato misure particolari di monitoraggio per il centro storico e le isole della laguna. Ai cittadini è stato raccomandato di non uscire se non nei casi di necessità, di non sostare per nessun motivo lungo gli argini dei corsi d’acqua, di abbandonare la propria auto senza indugi qualora in caso di difficoltà. Tutti i guadi sono chiusi e presidiati da volontari della Protezione civile.

Scuole chiuse in provincia di Treviso. Il prefetto, visto il peggioramento delle previsioni meteorologiche, ha emesso l’ordinanza di chiusura trasmessa alle amministrazioni comunali del territorio, limitata alla giornata di domani. Tra le esigenze primarie vi è quella di limitare gli spostamenti e lasciare libere le strade per agevolare eventuali interventi di emergenza o di soccorso.

“Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle, per capirci, che determinarono l’alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata”, ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell’unità di crisi da lui stesso istituita per fronteggiare il maltempo nella sede regionale della Protezione civile a Marghera. “Siamo anche di fronte al primo test importante per le molte opere realizzate dopo il 2010, con 925 cantieri e un miliardo d’investimenti, a cominciare dai grandi bacini di laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, pronti a entrare in funzione se ve ne fosse necessità”, ha aggiunto. “Per fortuna pare che non si debba fare i conti con la neve che, se cadesse e poi si sciogliesse, aggraverebbe la situazione. Per contro, la sciroccata in atto preoccupa perché impedisce al mare di ricevere gli apporti d’acqua dei fiumi. Ringrazio tutti gli enti, gli uomini e le donne, le strutture della Regione, i volontari, che si stanno prodigando con la ben nota abnegazione. Si chiama squadra. Speriamo di vincere anche questa partita”.

Friuli, chiusa strada regionale 355. Un intero paese isolato – Il paese di Sauris (Udine) è rimasto isolato a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sul Friuli Venezia Giulia, mentre due famiglie, tra cui una coppia di anziani, sono state fatte evacuare a scopo precauzionale dalle loro abitazioni nella frazione di La Maina e sono ospitate negli alloggi dell’albergo diffuso della stessa Sauris. Lo riferisce il sindaco Ermes Petris, spiegando anche che in paese manca la telefonia fissa. “Siamo di fatto isolati – dice il primo cittadino – la strada è percorribile fino alla diga, poi la strada è chiusa in direzione di Sauris di Sotto e Lateis”, a causa di una frana. “Non si può passare neppure dal Cadore – aggiunge – a causa di un passaggio su un ponte che si riempie d’acqua”. Domani le scuole rimarranno chiuse. “Attendiamo ulteriori verifiche e sopralluoghi sulla viabilità che si terranno domani”, conclude. Al momento non si prevedono ancora i tempi di riapertura.

La strada regionale 355 della Val Degano tra Rigolato e Forni Avoltri, in provincia di Udine, in direzione Sappada è stata chiusa per motivi di sicurezza a causa dell’esondazione di un torrente, che si è ingrossato a Ovaro e sta erodendo una spalla del ponte. Diversi gli interventi di Vigili del fuoco e Protezione civile in corso nella zona in queste ore. Frane registrate a Forni Avoltri, Arta Terme e Ampezzo, rami e alberi pericolanti a Socchieve, Resia, Resiutta, Paularo, Amaro, Tolmezzo, Ampezzo, Trasaghis e Verzegnis. Nelle zone montane il vento ha causato anche danni alle coperture di alcuni fabbricati. “Alle 18 saremo collegati con il Dipartimento di Protezione civile per capire la situazione complessiva”, ha detto il vice presidente della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Al momento – ha spiegato – disagi e criticità si registrano in particolare nell’area montana, nelle Prealpi carniche e nella Carnia”. Per lunedì, ha aggiunto, “sono previste precipitazioni per 350 millimetri con forti raffiche di vento dalla costa verso la montagna. Stiamo monitorando il fiume Tagliamento, che ha superato il livello di guardia ma ad ora non presenta problemi. Martedì dovrebbe raggiungere il picco più alto della piena”. Sono 200 gli operatori della Protezione civile impegnati nell’emergenza al lavoro dal mattino di domenica, “quando è partita la macchina dei soccorsi”.

Toscana, allerta rossa per vento e mareggiate. Scuole chiuse sulla costa – In Toscana la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per vento e mareggiate dalle 7 alla mezzanotte di lunedì 29 ottobre. L’allerta arancione per temporali forti è stata invece estesa per tutta la Regione fino alla mezzanotte di lunedì. Oggi, domenica 28 ottobre, la regione è stata colpita da forti temporali sia nelle zone nord-occidentali (Lunigiana e Versilia) sia al sud e lungo l’Appennino. Alberi e rami sono caduti in varie parti della Toscana a causa del forte vento. A Badia Prataglia, nel comune di Poppi (Arezzo), a causa delle raffiche un tendone è finito sul tetto di un’abitazione. Sempre nell’aretino, a Chiusi della Verna, il vento ha fatto cadere un ponteggio. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per comignoli e tegole cadute. Alberi caduti e rami pericolanti anche nel grossetano, dove sono stati effettuati oltre 20 interventi. Raffiche forti da sud in particolare sui rilievi e nell’area costiera, con tendenza all’attenuazione in serata. Per la giornata di lunedì è atteso un ulteriore peggioramento, con piogge diffuse su tutta la regione a prevalente carattere di temporale nella seconda parte della giornata.

E a causa dell’allerta le scuole rimarranno chiuse lunedì in molti comuni del livornese e del grossetano. È quanto deciso in via precauzionale da vari sindaci, a seguito dell’allarme di grado arancione per temporali e rosso per vento. Apposite ordinanze sono state firmate dai primi cittadini di Livorno, Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci nel Livornese, e da quelli maremmani di Grosseto, Follonica, Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello.

Scuole chiuse anche a Procida per il mare agitato – Scuole chiuse lunedì 29 ottobre sull’isola di Procida, in provincia di Napoli. Lo ha deciso il sindaco Dino Ambrosino, che oggi ha emesso un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sull’isola (materne, elementari, medie e superiori) alla luce di quanto previsto dal bollettino meteo della Protezione civile della Campania. Per la giornata di domani, infatti, si prevede “vento forte di scirocco e mare molto agitato”, circostanza quest’ultima per la quale “si potrebbero interrompere i collegamenti marittimi con la terraferma”. Da qui la chiusura delle scuole, “considerato – si legge nel provvedimento – che le scuole dell’isola si avvalgono della collaborazione di personale che arriva quotidianamente dalla terraferma” e valutato “il forte vento e il rischio di temporali che possono rappresentare una potenziale minaccia per la sicurezza dei cittadini”. Nell’ordinanza si raccomanda inoltre “massima attenzione” in modo particolare “agli abitanti della zona orientale dell’isola, più esposta al vento di scirocco”.