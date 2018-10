Un incendio è scoppiato al porto di Savona, in una palazzina che ospita la nuova sede dell’autorità portuale. Le fiamme, secondo le testimonianze di alcuni dipendenti fuggiti dagli uffici, sono divampate all’improvviso. “È stato dato l’allarme e sono usciti fuori tutti, stiamo verificando che nessuno sia rimasto all’interno di qualche ufficio, magari qualche ospite, spero proprio di no”, ha commentato Paolo Canavese, dirigente dell’ufficio territoriale dell’autorità portuale di Savona.

I Vigili del fuoco con un’autobotte sono già al lavoro e secondo quanto riferiscono non ci sarebbero feriti. Le verifiche, però, sono ancora in corso. Le fiamme hanno raggiunto anche un deposito adiacente alla struttura. I testimoni riferiscono di non aver udito alcun suono, ancora incerto quindi da dove sia scaturito l’incendio