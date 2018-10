Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno ha deciso per lo spostamento delle persone ancora presenti nel centro. Lo si legge in una nota del 9 ottobre scorso, dopo che, nei mesi passati, erano emerse delle anomalie nella gestione, fino ad arrivare agli arresti domiciliari per il sindaco Domenico Lucano

Nuovo colpo al “Modello Riace”. Dopo l’arresto del sindaco Domenico Lucano, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno ha deciso il trasferimento dei migranti ancora ospiti nello Sprar gestito dal Comune. Lo si legge in una circolare del 9 ottobre scorso dopo che, nei mesi passati, lo stesso ministero aveva evidenziato delle anomalie nella gestione, fino ad arrivare agli arresti domiciliari per Lucano, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento del servizio di raccolta differenziata. Il sindaco: “Vogliono soltanto distruggerci“.

Nel nuovo provvedimento, che contesta al Comune reggino 34 punti di penalità, si chiede quindi di trasferire gli ospiti e di “inviare la relativa documentazione secondo le modalità previste dal manuale di rendicontazione Sprar” per arrivare alla chiusura del sistema di accoglienza. “Stop al progetto Sprar di Riace: i migranti presenti nel Comune saranno trasferiti altrove”, si apprende da fonti del Viminale.

Ad accumulare i 34 punti di penalità hanno contribuito quattro principali infrazioni: il “mancato aggiornamento della banca dati” gestita dal Servizio centrale, la “mancata rispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati e/o mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida”, una riscontrata “erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli ammessi all’accoglienza” e, infine, la mancata presentazione della rendicontazione.

Nel documento si legge anche che il ministero, con un provvedimento separato, cercherà di definire “i rapporti contabili per l’eventuale recupero dei contributi già erogati“, ma che al momento non sono ancora stati calcolati e per i quali si dovrà attendere l’esito del provvedimento in corso.

In generale, i progetti Sprar vengono rinnovati ogni tre anni: nel caso di Riace si parla del triennio 2017-2019. Ma dal documento si apprende che, già dalla scorsa estate, il Viminale aveva bloccato alcuni pagamenti per anomalie nella documentazione presentata dall’amministrazione di Riace. Nel 2018, il Comune calabrese non ha ricevuto fondi e il 30 luglio scorso il sindaco Domenico Lucano, agli arresti domiciliari per un’inchiesta che riguarda proprio la gestione dell’accoglienza nel paese, era stato avvisato della revoca dei finanziamenti diventata ufficiale all’inizio di questa settimana.

Il trasferimento dei migranti, gestito dal Servizio Centrale, dovrebbe avvenire già dalla prossima settimana e dovrebbe esaurirsi nel giro di un mese, con tutti gli ospiti dello Sprar che verranno ricollocati in altri centri italiani.

Immediata la reazione di Mimmo Lucano che annuncia un ricorso al Tar: “Vogliono soltanto distruggerci. Nei nostri confronti è in atto ormai un vero e proprio tiro incrociato. I nostri legali, comunque, stanno già predisponendo un ricorso al Tar contro la decisione del Viminale”. Il primo cittadino, oggetto d’indagine da parte della Procura di Locri e della Guardia di Finanza, ha poi continuato dicendosi incredulo per ciò che sta accadendo al sistema di accoglienza di Riace, fino a pochi giorni fa considerato un modello non solo a livello nazionale: “Io mi chiedo come sia possibile pensare di distruggere in questo modo il ‘modello Riace’, descritto da innumerevoli personalità, politici, intellettuali, artisti, come un’esperienza straordinaria. Non si può cancellare una storia semplicemente straordinaria e che ha suscitato l’interesse e l’apprezzamento di tutto il mondo. Lo Stato continua incredibilmente a darci addosso. La mia amarezza è immensa. La persecuzione nei nostri confronti è cominciata già da qualche anno. Ci sono state due relazioni della Prefettura di Reggio Calabria che si sono contraddette l’una con l’altra, una positiva e un’altra negativa. Prima ci hanno elogiati e poi criticato. Tutto questo è assurdo”.