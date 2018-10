Per gli organizzatori ci sono state più di 100mila persone alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi. Il corteo si è snodato per circa 15 km e ha raggiunto, come da tradizione, la Basilica di San Francesco, per concludere il proprio viaggio alla Rocca.

“Candidiamo al Nobel per la pace il modello Riace“. La proposta è arrivata dal coordinatore della manifestazione, Flavio Lotti. “Non ci riferiamo a persone in particolare e non vogliamo personalizzare la questione, ma come comitato organizzatore della marcia proponiamo che il prossimo Nobel venga dato a un modello di accoglienza, integrazione e solidarietà che serve a tutti e che risponde ai valori a cui la marcia si è sempre ispirata”.

Al corteo hanno preso parte anche alcuni politici, tra cui Giuseppe Civati, Pietro Grasso, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Matteo Richetti.

Video Facebook/Marcia della pace