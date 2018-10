“Stanno ipotizzando una crescita maggiore del 50% rispetto a tutte le previsioni. È un imbroglio”. Così Renato Brunetta boccia Def e stime di crescita annunciate dal governo giallo-verde, arrivando al ‘Villaggio di Coldiretti’ al Circo Massimo a Roma.

“Questi numeri verranno bocciati da Commissione Europea e dall’Ufficio parlamentare di Bilancio e dai mercati e saranno guai per risparmiatori, banche ed imprese perché ci sarà una stretta creditizia. Questi come nella peggiore Prima Repubblica si vogliono comprare il consenso per vincere le elezioni europee, come faceva Achille Lauro, ma non penso che ce la faranno, perché gli italiani non sono stupidi”