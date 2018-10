Al vicepremier rispondono esponenti della politica, del giornalismo e dei sindacati, come Gad Lerner, Stefano Fassina, Nicola Fratoianni e Francesca Re David. Giuseppe Civati: "Incredibile che un ministro indagato per sequestro di persona aggravato festeggi per i reati contestati a quello che lui stesso ha indicato come suo nemico politico. La vergogna non ha limiti. Il ministro dell’Interno gode scompostamente"

“Chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati”. Poco dopo l’arresto del sindaco di Riace Domenico Lucano, finito ai domiciliari insieme alla campagna con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto su Twitter: “Io vado avanti. Porti chiusi, cuori aperti”. A lui ha replicato poco dopo lo scrittore e giornalista Roberto Saviano: “Questo governo, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell’Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche”. E ha aggiunto: “Nelle azioni di Mimmo Lucano non c’è mai finalità di lucro, ma disobbedienza civile”.

Saviano ha quindi difeso il primo cittadino: “Disobbedienza civile: questa è l’unica arma che abbiamo per difendere non solo i diritti degli immigrati, ma i diritti di tutti”. “Perché tutti abbiamo il diritto di vivere una condizione di pace sociale, tutti abbiamo il diritto di vivere senza cercare colpevoli, e se il ministro della Mala Vita, Matteo Salvini, ha subito individuato in Mimmo Lucano un nemico da abbattere, il Pd non ha mai compreso che se davvero voleva ripartire da qualche parte per ritrovare un barlume di credibilità (ora è troppo tardi), avrebbe dovuto farlo da Riace, da Mimmo Lucano. E invece Mimmo è solo, e la Bossi-Fini è ancora lì a inchiodare, a bloccare chiunque decida di accogliere e di salvare vite. Legge-obbrobrio, frutto del peggiore berlusconismo, ma che nessun governo ha osato cambiare. Mimmo Lucano lotta contro una legge iniqua, e lotta da solo. Una legge che vede dalla stessa parte – e silenziosamente coesi – tutti: quelli che io oggi considero i nemici politici della democrazia, ma anche i governi che hanno preceduto questo: tutti a vario titolo responsabili diretti di questi infausti tempi”.

“Vi sembra possibile che il problema della Calabria, terra di narcotraffico e corruzione criminale, sia l’immigrazione? Mimmo Lucano è stato arrestato anche per “fraudolento affidamento diretto della raccolta rifiuti” eppure mai si legge negli atti della Procura di Locri che abbia agito per guadagno personale, anzi, si sottolinea il contrario. Mi domando di quanti amministratori si possa dire lo stesso. E proprio oggi che il dramma principale dovrebbe essere l’analisi di un Def catastrofico, il problema del Paese deve necessariamente essere l’immigrazione, deve essere Mimmo Lucano, che invece ci stava mostrando la soluzione, ovvero come rendere virtuose accoglienza e integrazione. Il razzismo usato come arma di distrazione di massa”. “Questo governo – ha concluso Saviano -, attraverso questa inchiesta giudiziaria, da cui Mimmo saprà difendersi in ogni sua parte, compie il primo atto verso la trasformazione definitiva dell’Italia da democrazia a stato autoritario. Con il placet di tutte le forze politiche”.

Attacchi condivisi dal sottosegretario M5s Carlo Sibilia: “Oggi, dopo l’arresto del sindaco di Riace – ha dichiarato – sono più comprensibili le mie dichiarazioni rese in occasione della mia visita in Calabria il 6 agosto scorso. Il sistema dell’accoglienza targato Pd ha creato più indagati che integrati. Sono contento che il governo del cambiamento abbia dichiarato guerra al business dell’immigrazione. Molte risposte saranno già nel dl sicurezza“.

Immediata, invece la manifestazione di solidarietà da parte del giornalista Gad Lerner, che sempre attraverso Facebook scrive: “Il mandato di arresto per il sindaco di Riace è uno schiaffo in faccia a chi pratica il dovere dell’accoglienza e conferma la pulsione fascistoide di cui sta cadendo preda il nostro paese. Solidarietà piena a Mimmo Lucano”. A Lerner fa eco Stefano Fassina che, ospite di Omnibus su La7, ha espresso “totale solidarietà a Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Dimostrerà il valore umano e sociale esemplare dei suoi atti”. Poi ha risposto al capo del Viminale: “A proposito di tweet, Matteo Salvini ha perso un’ottima occasione per stare lontano dal telefonino”. Sorpreso ma dalla parte del sindaco anche Nicola Fratoianni, segretario di Liberi e Uguali: “Sono molto colpito dall’arresto di Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Proprio in un luogo che grazie alle iniziative di Mimmo è rinato. In una piccola comunità dove si fanno accoglienza e integrazione vera. Mi pare che alla base ci sia proprio l’idea di colpire un modello e di sfregiare il primo cittadino e la sua comunità. Insomma, l’idea di criminalizzare la solidarietà, mentre se rubi 49 milioni di euro puoi restituirli in comode rate in 80 anni”.

Anche Giuseppe Civati e Andrea Maestri, rispettivamente fondatore ed esponente di Possibile, hanno risposto alle accuse mosse da Salvini nei confronti del sindaco di Riace: “Incredibile che un ministro indagato per sequestro di persona aggravato festeggi per i reati contestati a quello che lui stesso ha indicato come suo nemico politico. La vergogna non ha limiti […] Il ministro dell’Interno Salvini gode scompostamente”.

Francesca Re David, segretaria generale del sindacato dei metalmeccanici Fiom-Cgil, ha voluto esprimere attraverso un comunicato il suo sostegno a Lucano, invitando i cittadini a una mobilitazione nazionale contro il razzismo: “Continua l’accanimento contro Mimmo Lucano, sindaco di Riace – si legge – Il suo modello di accoglienza dei migranti è da tempo sotto attacco e oggi arriva l’arresto per la paradossale accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La Fiom ha sempre sostenuto le politiche di concreta integrazione portate avanti con coraggio da Mimmo Lucano e staremo al suo fianco anche in questo momento. È ancora più necessaria una mobilitazione nazionale contro il razzismo e per i diritti dei migranti, per l’accoglienza e per il lavoro di tutte e tutti”.

Anche esponenti del mondo dello spettacolo hanno voluto manifestare il loro appoggio a Mimmo Lucano. Come Giuseppe Fiorello, che sulla storia del sindaco avrebbe dovuto girare una fiction per la Rai, bloccata poche settimane fa proprio a causa dell’indagine in corso: “#Riace, #mimmolucano crederò in te più di prima – ha scritto su Twitter – Qualcuno si porterà sulla coscienza la vita di un uomo straordinario, io lo so che Mimmo non sopporterà questa vergogna, ora cerco parole per difenderlo ma mi rendo conto che non va più difeso, va amato come lui ama il prossimo”. Lo ha seguito, sempre sul social network, anche Alessandro Gassmann: “#MimmoLucano favoreggiamento all’integrazione #stayhuman”.