“Il Pd? È stupido mettersi sulla riva ad aspettare il cadavere. Anche perché se non lo ammazzi, il cadavere non c’è. E qui l’unico cadavere al fiume sono Renzi e i suoi“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di un confronto alla festa di Mdp-Articolo 1 con Pier Luigi Bersani. Travaglio ha sottolineato: “Attualmente se casca il governo cosa c’è? Salvini e il centrodestra oltre il 40 per cento, lo stesso Salvini premier e Berlusconi ministro della Giustizia“. Per Travaglio la situazione si sblocca soltanto “se si scongela il Partito Democratico o meglio l’area del centrosinistra che rappresenta il voto di un italiano su quattro, voti che non possono essere tenuti sotto chiave”.

In vista delle Europee del 2019, poi, Travaglio ha attaccato: “Sento parlare di una grande alleanza a sinistra da Macron a Tsipras? Ma sarà mica Macron il modello? Uno di cui già dopo un anno i francesi si sono stancati? Una sinistra che difende questa Europa non è una sinistra”, ha concluso.