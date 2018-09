Scontro in Aula al Senato durante la discussione al Milleproroghe tra la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e il senatore del Pd, Andrea Marcucci. Questi ha chiesto prima la votazione segreta sull’articolo 6, sulla parte dei vaccini. Dopo il no della Presidente ha chiesto la convocazione urgente della giunta regolamento, accusando la presidenza di “mettere a rischio” con questa scelta “la salute dei bambini”. Immediata la risposta della Casellati: “Non posso accettare l’accusa che una decisione ponga in pericolo la salute dei bambini. La presidenza non lo accetta“.