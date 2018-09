“Il Pd arriva in periferia ma la periferia non arriva al Pd, perché la gente non partecipa molto”, ci ha raccontato un militante del Partito Democratico durante una delle tappe della Festa dell’Unità che ha toccato le periferie milanesi. “Si devono dare delle risposte immediate ai fabbisogni dei cittadini”, ci confida qualcun altro. Un signore commenta: “Il problema sicurezza, dal Pd, viene affrontato in modo marginale, senza una linea precisa. Perché a volte non si ha il coraggio di fare le cose”. “La Lega ha inventato il problema sicurezza, perché mai come oggi la gente gira alle 2 di notte”, afferma un elettore del Pd.