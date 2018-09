Andi Nganso, 30 anni, è un medico che lavora in provincia di Como, a Cantù. A gennaio una paziente non volle essere visitata da lui perché di colore. A Tagadà, su La7, ha raccontato di altri episodi di razzismo e di come il fenomeno, negli ultimi mesi, sia in crescita. “Gli italiani – ha precisato – non sono razzisti, però una parte di questo governo fa da megafono a chi lo è”.